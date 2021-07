Rozruch okolo inzerátu podpísaného Orbánom: Niektoré európske noviny ho odmietli vydať!

Jednostranová inzercia prezentuje návrhy Maďarska týkajúce sa európskej dvadsaťsedmičky. Text s titulkom "O budúcnosti Európskej únie" má sedem bodov, v ktorých sa okrem iného uvádza: "V Bruseli sa buduje superštát, ku ktorému nikto nedal mandát. Hovoríme nie európskemu impériu." Ďalej sa stavia proti užšej európskej integrácii a varuje pred "nebezpečnými výzvami" v podobe masovej migrácie a pandémie. "Ukázalo sa, že Európsky parlament je slepou uličkou: zastupuje iba svoje ideologické a inštitucionálne záujmy. Je potrebné posilniť úlohu národných parlamentov," uvádza inzerát zakončený Orbánovým podpisom.

Šéfredaktor denníka The Times of Malta, ktorý sa rozhodol inzerát nevypublikovať, vo štvrtok podľa Reuters uviedol, že Orbánova vláda "vyhlásila vojnu maďarskej slobodnej tlači". "Nebudeme sa nečinne prizerať, ako to využíva inde," vyhlásil šéfredaktor Herman Grech. Priestor tejto inzercii odmietol poskytnúť tiež belgický denník De Standaard, ktorý namiesto toho zverejnil svoju celostránkovú inzerciu vo farbách dúhy, teda symbolu práv komunity LGBT (lesbičiek, gayov, bisexuálov a transgenderových osôb). "Drahý Viktor Orbán, zákony by nikdy nemali odlišovať lásku od lásky," píše sa v reklame. Šéfredaktor denníka potom označil za "hrubé porušovanie ľudských práv" maďarský zákon dotýkajúci sa homosexuálov.

Počet médií, ktoré inzerát vytlačili, nie je známy

Jeden z najväčších švédskych denníkov Dagens Nyheter pristúpil k inzercii obdobne. Miesto jeho publikácie požiadal o rozhovor s maďarským premiérom, uviedol jeho šéfredaktor Peter Wolodarski na twitteri. Reklamu neuverejnili ani dva belgické dennníky La Libre Belgique a De Morgen.

Inzercia sa podľa Reuters naopak objavila vo francúzskom denníku Le Figaro, španielskom denníku ABC, dánskom Jyllands-Posten a českej MF DNES. Maďarská vláda agentúre Reuters neoznámila, koľko médií s inzerátom oslovila a koľko z nich súhlasilo s jeho vytlačením. "Inzerát je pre nás spôsob, ako jasne a jednoducho oznámiť to, čo si myslíme, že je správne pre budúcnosť EÚ," povedal agentúre hovorca kabinetu.

Kritika zo strany lídrov krajín EÚ

Na euroskeptika Orbána, ktorého budúci rok čakajú parlamentné voľby, sa minulý týždeň na summite EÚ zniesla kritika od mnohých európskych lídrov kvôli nedávno schválenému zákonu, ktorý v Maďarsku zakazuje medzi mladými ľuďmi šírenie materiálov zobrazujúcich homosexualitu alebo zmenu pohlavia. Kabinet pod vedením konzervatívneho premiéra tvrdí, že sa tak snaží chrániť deti. Kritici oponujú, že stigmatizuje komunitu LGBT.

Je to pritom posledný z radu sporov medzi EÚ a Budapešťou, medzi ktoré patrí napríklad rozličné pohľady na prístup k utečencom. Europoslanci, Európska komisia i niektoré členské štáty EÚ tiež dávajú dlhodobo najavo obavy, že Orbánova vláda v Maďarsku obmedzuje nezávislosť justície, médií či akademickej slobody. Budapešť námietky odmieta.