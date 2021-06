KORONAVÍRUS Česi opäť vyšli do ulíc Prahy: Stovky ľudí protestujú proti opatreniam a COVID pasom

Dve demonštrácie zorganizovali hnutia Chcípl PES a Volný blok a majú trvať od deviatej do 18.00 h, resp. 20.00 h. Ako uvádza iDNES.cz, pražský magistrát obidve demonštrácie povolil, pričom na každej z nich počítajú organizátori s účasťou približne 500 ľudí. Polícia musela v dôsledku týchto protestov regulovať v meste dopravu. Medzi demonštrantmi sa pohybovali aj členovia antikonfliktného tímu.

Spomínanú novelu zákona o ochrane verejného zdravia pripravilo ministerstvo zdravotníctva. Predmetom zákona je vytvoriť právny rámec pre vydávanie certifikátov. Protestujúci novelu ostro kritizovali, ide podľa nich o obmedzovanie slobody občanov. "Ak niekto tvrdí, že takzvané covidové pasy niekoho nútia k očkovaniu, uvádza verejnosť do omylu a nehovorí pravdu," povedal minister zdravotníctva Adam Vojtěch. Dodal, že obsahujú všetky tri možnosti, teda očkovanie, test i prekonanie ochorenia. Pripomenul, že toto opatrenie okrem cestovania neslúži na nič iné.

Bez zákonného splnomocnenia vydávať certifikáty by podľa Vojtěcha hrozilo, že súdy túto prax označia za protiprávnu. "Technicky je všetko pripravené. ČR dokonca patrí medzi prvých päť krajín, ktoré sú schopné svojim občanom už covid pas vystaviť. Ale potrebujeme to dať aj do zákona. A to je teraz na Snemovni. Budem sa snažiť opozíciu presvedčiť, aby dala covid pasom zelenú a uľahčila ľuďom cestovanie," napísal na Twitteri.

Ako pripomína iDNES.cz, zatiaľ čo v Prahe proti zavedeniu covid pasov protestuje verejnosť, Európsky parlament v utorok ich zavedenie odsúhlasil. Od 1. júla by tak mali uľahčiť cestovanie v rámci EÚ a prispieť k hospodárskemu oživeniu po koronakríze.