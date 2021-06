KORONAVÍRUS Francúzsko uvoľnilo ďalšie obmedzenia, medzi nimi aj pravidlá pre cestujúcich z EÚ

Uvoľnili sa tiež pravidlá pre cestujúcich z EÚ, opatrenia zmiernili i kultúrne zariadenia, a to v súlade s fázovým znovuotváraním Francúzska pre letné mesiace. Návrat k jednoduchým radostiam života ľudia privítali. "Je to potešenie dať si kávu vo vnútri. Normálny život sa postupne obnovuje," povedal zamestnanec v doprave Hammou Mraoui, keď si pochlipkával z kávy v bare na parížskom predmestí Meudon.

Majiteľ baru Christophe Guedes povedal, že je to citeľná zmena obsluhovať znovu vo vnútri. "Znie mi to takmer čudne, keď zákazník povie 'kávu dovnútra, prosím'. Ale je to obrovská úľava," uviedol pre AFP. V kaviarňach a reštauráciách môžu pri stole sedieť šiesti ľudia a fitness centrá sú opäť otvorené pre klientov aj vo vnútri.

Zákaz nočného vychádzania sa teraz začína neskôr – o 23.00 h namiesto 21.00 h. Úplne ho zrušia 30. júna, ak všetko pôjde podľa plánu. Nové opatrenia tiež znamenajú, že diváci si budú môcť vychutnať do noci trvajúce zápasy pred finále tenisového turnaja French Open v Paríži, predtým ich o 21.00 h poslali preč.

Cestovanie do Francúzska bude od stredy tiež jednoduchšie, hranice sú pre obyvateľov EÚ úplne otvorené. Návštevníci z EÚ sa nebudú musieť preukázať negatívnym antigénovým či PCR testom, ak sú úplne zaočkovaní jednou zo štyroch vakcín schválených v Únii – od spoločností Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Moderna a Johnson & Johnson. Cestovanie z iných zón, vrátane USA a Británie, je možné za prísnejších opatrení, ale návštevníci už nemusia preukazovať závažný dôvod pre svoju návštevu Francúzska, ak sú úplne zaočkovaní. Po celom Francúzsku je však až do odvolania stále povinné nosiť rúška, dokonca aj vonku.

Francúzsko bolo jednou z krajín najťažšie zasiahnutých pandémiou koronavírusu. Nové uvoľňovanie prichádza v čase, keď krajina zaznamenáva po ponurej zime pokles v prípadoch nákazy. Počet ľudí na jednotkách intenzívnej starostlivosti klesol na 2394 oproti 6000 z konca apríla. Do utorka dostalo aspoň jednu dávku vakcíny vyše 28 miliónov ľudí, čo je približne 55 percent dospelej populácie. Vláda smeruje k dosiahnutiu svojho cieľa 30 miliónov zaočkovaných aspoň jednou dávkou vakcíny do 15. júna.