KORONAVÍRUS Podmienky pri cestovaní zo Slovenska do Holandska sa zmiernili

BRATISLAVA - Slováci cestujúci do Holandska od štvrtka nepotrebujú negatívny výsledok testu. Po príchode do krajiny tiež nemusia zotrvať v izolácii. Vyplýva to z informácií zverejnených na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

"To isté platí aj pri tranzite, respektíve prechode cez inú krajinu zo Slovenska, aj pri leteckej preprave z inej krajiny do Holandska (Česko, Nemecko, Rakúsko a Poľsko boli tiež zaradené do zoznamu bezpečných krajín)," dodal rezort zahraničia. Holandsko radí Slovensko do zoznamu bezpečných krajín.