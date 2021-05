Krajiny G7 sa dohodli na ambicióznejších klimatických cieľoch

Ako píše britská verejnoprávna stanica BBC, ministri sa tým zaviazali dodržať ambicióznejší cieľ Parížskej klimatickej dohody, ktorá stanovuje limit oteplenia na 2 až 1,5 stupňa Celzia. Krajiny G7 ďalej sľúbili, že do roku 2030 bude prinajmenšom 30 percent z ich územia vyhradené prírode s cieľom chrániť tak voľne žijúce živočíchy i absorbovať emisie skleníkových plynov.

Týchto sedem bohatých krajín, ktoré sú zároveň domovom významných automobiliek, sa ďalej zaviazalo, že v nadchádzajúcom desaťročí "výrazne urýchlia" znižovanie emisií v dopravnom priemysle. Do roku 2050 by pritom chceli dosiahnuť, aby bolo toto odvetvie uhlíkovo neutrálne. Fosílne palivá ako také by mali byť do roku 2030 postupne takmer úplne vyradené z energetickej infraštruktúry krajín G7, uviedlo nemecké ministerstvo životného prostredia, ktoré citovala agentúra AFP.

Vláda v Berlíne nedávno mimo toho schválila nový, ambicióznejší klimatický zákon. Došlo k tomu po tom, ako Spolkový ústavný súd koncom apríla rozhodol, že nemecké zákony v oblasti ochrany klímy nie sú dostatočné. Na základe nového zákona by malo byť Nemecko uhlíkovo neutrálne do roku 2045, a teda o päť rokov skôr, než sa pôvodne očakávalo. Nemecko sa ďalej usiluje znížiť do roku 2030 emisie o 65 percent, do roku 2035 o 77 percent a do roku 2040 má dosiahnuť 88-percentné zníženie v porovnaní s hodnotami z roku 1990.