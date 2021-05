Premiér rokoval s ministrom Budajom: Témou bolo zvládnutie klimatickej krízy

BRATISLAVA - O zvládnutí klimatickej krízy rokovali premiér Eduard Heger a minister životného prostredia Ján Budaj (obaja OĽANO). Rozoberali pozície SR, ako splniť záväzok zníženia emisií oxidu uhličitého o 55 percent do roku 2030 šetrne k ekonomickým a sociálnym záujmom Slovenska. Informovali o tom na sociálnej sieti.

Heger sa o pár dní zúčastní na samite Európskej únie, kde bude hlavnou témou klíma. Pripomína cieľ do roku 2050, keď má EÚ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Verí, že sa tým spomalí globálne otepľovanie a predíde mnohým ekologickým katastrofám.

"Je to veľká medzinárodná úloha, ktorá by mala ľudstvo spájať. Pravda, otázkou je, aké opatrenia vedia zaviesť jednotlivé krajiny. Nie všetci sme totiž na rovnakej štartovacej čiare," skonštatoval premiér. Dodal, že s Budajom rozoberali aj to, aké možnosti má Slovensko s prihliadnutím na sociálne aspekty. "Našou výzvou je ochrániť klímu a zároveň zohľadniť aj majetkové pomery občanov," poznamenal Heger.

Zápas s globálnym otepľovaním je podľa envirorezortu kľúčový pre zachovanie života na Zemi a Slovensko k nemu musí prispieť. Veľkou výzvou pre úspory emisie uhlíka ostáva okrem priemyslu aj sektor dopravy, energetickej efektívnosti budov či poľnohospodárstva. Ministerstvo životného prostredia je pripravené napĺňať svoju úlohu pri zintenzívnení tohto spoločného úsilia, deklaruje na sociálnej sieti.