Španielsko ukázalo plán budúcnosti: Zabudnite na mäso! Vláda chce zdieľanie domov a nové vysoké dane

Španielska vláda predstavila budúci projekt. Medzi dlhodobé plány patrí zákaz krátkych letov, zavedenie 35-hodinového pracovného týždňa a poplatky za používanie osobných automobilov. „V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch začne Španielsko veľký národný dialóg,“ ktorý bude otvorený pre všetkých sociálnych aktérov a inštitúcie, uviedol vo štvrtok premiér Pedro Sánchez pri predstavení plánu „Espaňa 2050“ v Madride, na ktorom sa zúčastnil a plán odmenil nadšeným potleskom aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

"España 2050": "Efektívnejšie, digitálnejšie, ekologickejšie a spravodlivejšie"

Socialistický politik ubezpečil, že Španielsko bude v roku 2050 „efektívnejšie, digitálnejšie, ekologickejšie a spravodlivejšie“. Vládny projekt na ďalšie tri desaťročia má 50 cieľov a deväť „kľúčových výziev“. Medzi ne patrí dosiahnutie klimatickej neutrality, zníženie chudoby a sociálnej nerovnosti najmenej o 50 percent, modernizácia trhu práce a posilnenie sociálneho štátu. Sánchez chce okrem toho každý rok prijať 191-tisíc utečencov. "Ak ich dokážeme integrovať viac, (255 000), tým lepšie," hovorí sa vo vízii.

Ochrancovia životného prostredia projekt ocenili, konzervatívna opozícia však ostro kritizovala. Sánchez chcel svojím projektom odvrátiť pozornosť od aktuálnych problémov, uviedol vodca konzervatívnej opozície Pablo Casado. Šéf vlády urážal „inteligenciu Španielov“ pre naliehavé súčasné problémy. Občania požadovali riešenie dôležitých otázok, ako sú nezamestnanosť a migračná kríza, uviedol Casado.

Čo konkrétne sa v dokumente preberá

Jedným z problémov, ktoré Španielsko rieši, je nedostatok bytov. V pláne sa hovorí, že "dôjde k zohľadneniu skutočných bytových potrieb obyvateľov". Na to sa v dokumente spomína niekoľko opatrení. Medzi nimi je napríklad výstavba obecných bytov, obývanie neobývaných bytov, ale aj zdieľané vlastníctvo domov alebo dočasné vlastníctvo domov. V dokumente sa objavil aj tzv. cohousing. Je to život viacerých generácií na jednom mieste.

Dokument Espaňa 2050 rieši aj otázku stravovania. Napríklad by sa postupne obmedzovala konzumácia mäsa a výrobkov z neho. Ale na druhej strane sa konštatuje, že toto všetko "podľa dokumentu nespôsobí zhoršenie životných podmienok ani blahobytu občanov".

Dokument si kladie za cieľ aj zmenu v cestovaní. Prednosť by mala mať hromadná a železničná doprava. Tak napríklad lety na kratšie vzdialenosti budú úplne zakázané. Ostatné budú zdaňované podľa dĺžky letu. Čím kratší let, tým vyššia daň. Podobne to bude aj s dopravou autami. Na jednej strane sa bude preferovať zdieľané vlastníctvo, ale tiež sa bude platiť daň podľa najazdených kilometrov, tým pádom miery škodlivosti pre životné prostredie.