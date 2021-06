Krajiny G7 investovali viac peňazí do fosílnych palív ako do obnoviteľných zdrojov energie

G7

Zdroj: SITA/AP/Sean Kilpatrick/The Canadian Press

LONDÝN - Krajiny skupiny G7 od vypuknutia pandémie koronavírusu investovali do fosílnych palív o niekoľko miliárd dolárov viac, než do obnoviteľných zdrojov energie. Vyplýva to z novej analýzy zhotovenej charitatívnou organizáciou Tearfund, think-tankom Overseas Development Institute (ODI) a Medzinárodným inštitútom pre udržateľný rozvoj.