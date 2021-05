WHO žiada príspevok na riešenie krízy v palestínskych územiach: Má ísť o sedem miliónov dolárov

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala vo štvrtok medzinárodných darcov na poskytnutie siedmich miliónov dolárov (5,73 milióna eur) potrebných na zažehnanie zdravotníckej krízy v palestínskych územiach - v pásme Gazy a na západnom brehu Jordánu. Informovala o tom agentúra AFP.

Podľa WHO sú tieto finančné prostriedky potrebné na zaistenie komplexného riešenia mimoriadnych situácií v týchto oblastiach, a to v priebehu nasledovných šiestich mesiacov. Výzva WHO prichádza v čase vyostreného napätia medzi palestínskym militantným hnutím Hamas a izraelskou armádou.

Izraelská armáda uviedla, že Hamas a ďalšie militantné skupiny pôsobiace v pásme Gazy vypálili na územie Izraela počas obnoveného konfliktu už viac ako 4000 rakiet, z ktorých väčšinu ale zneškodnil izraelský systém protivzdušnej obrany Železná kupola.

Konflikt si doposiaľ vyžiadal najmenej 230 obetí na palestínskej strane vrátane 65 detí, píše AFP s odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva v Gaze. Zhruba 120.000 Palestínčanov muselo z dôvodu pokračujúcich útokov utiecť zo svojich domovov, dopĺňa agentúra. Na izraelskej strane zahynulo doposiaľ 12 ľudí vrátane dvoch detí.