KORONAVÍRUS Problémy s cestovaním: Táto krajina cudzie očkovanie neuzná, strach z podvodu

Ako príklad uvádzajú prípad nemeckého občana s prechodným bydliskom v ČR, ktorý sa dal zaočkovať vo vlasti a Česko jeho očkovací preukaz neuznáva. On to pritom považuje za diskrimináciu. Opatrenie českého ministerstva zdravotníctva o zrušení povinnosti negatívneho testu pre očkované osoby cestujúce do ČR zo štátov so stredným a vysokým rizikom nákazy, ktoré nadobudlo účinnosť 4. mája, sa totiž nevzťahuje na ľudí zaočkovaných mimo územia ČR. Tieto problémy sa týkajú i občanov ČR, ktorí sa pre počiatočný nedostatok vakcín nechali zaočkovať v zahraničí.

Redakcia portálu Novinky.cz sa v tejto súvislosti obrátila na ministerstvo zdravotníctva s otázkou, ako chce v tejto veci postupovať. Hovorkyňa rezortu Jana Schillerová uviedla, že situáciu má vyriešiť až európsky covidový pas, ktorý bude spoločný pre všetky členské štáty EÚ. "Technické a metodické riešenie tejto situácie sa práve pripravuje," priblížila.

Certifikát uchovávajúci údaje o očkovaní, testovaní či prekonaní choroby COVID-19, o ktorom aktuálne rokujú členské štáty s Európskym parlamentom, má uľahčiť cestovanie v rámci eurobloku. Jedným z problematických bodov je otázka, či sa bude uznávať i vakcinácia látkami, ktoré v EÚ zatiaľ schválené neboli. Český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek minulý štvrtok po rokovaní s rakúskym rezortným kolegom Alexanderom Schallenbergom povedal, že dokončenie celoeurópskeho riešenia smeruje k 1. júlu.