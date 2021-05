KORONAVÍRUS Znepokojivá správa: Táto vakcína môže spôsobiť zrazeniny aj u starších žien

BERLÍN - Stála očkovacia komisia v Nemecku v súčasnosti odporúča očkovanie účinnou látkou Astrazeneca iba pre osoby staršie ako 60 rokov. Je to spôsobené prípadmi krvných zrazenín, ktoré sa vyskytli hlavne u mladších žien. Nemecká štúdia neurológov teraz ukazuje, že postihnuté sú aj staršie ženy.

Po prípadoch trombózy v súvislosti s očkovaním vakcínou Astrazeneca platí odporúčanie neočkovať osoby mladšie ako 60 rokov účinnou látkou od britsko-švédskeho výrobcu. Podľa nedávnej štúdie vedenej Nemeckou spoločnosťou pre neurológiu však existujú dôkazy, že riziko trombózy mozgových žíl sa zvyšuje aj u žien vo veku 60 rokov alebo starších.

Ako uvádza nemecký Spiegel, štúdia zatiaľ nebola preskúmaná inými výskumníkmi, ale publikovaná ako takzvaná preprintová verzia. Podľa hodnotenia, ktoré skúmali neurologické oddelenia a kliniky v Nemecku, bola miera trombózy mozgových žíl po očkovaní vakcínou Astrazeneca viac ako deväťkrát vyššia ako po očkovaní vakcínami mRNA, ako sú od výrobcov Biontech alebo Moderna.

Väčšia miera u žien ako u mužov

U žien bola miera viac ako trikrát vyššia ako u mužov. Podľa štúdie sú však udalosti veľmi zriedkavé. Kliniky hlásili celkovo 45 prípadov trombózy mozgových žíl, ktoré sa vyskytli do 31 dní po očkovaní. Vyskytlo sa tiež 17 prípadov, pri ktorých postihnutí utrpeli okrem iného mŕtvicu alebo krvácanie do mozgu.

Podľa magazínu Spiegel autori štúdie dúfajú, že Inštitút Paula Ehrlicha, ktorý je zodpovedný za vakcíny, a Stála komisia pre očkovanie (STIKO) si ich prácu pozrú včas. „Údaje ukazujú, že staršie ženy majú tiež zvýšené riziko trombózy mozgových žíl po podaní vakcíny Astrazeneca. To, či to povedie k zmene odporúčaní k očkovaniu, by sa malo rýchlo vyhodnotiť pomocou dostupných údajov v analýze rizika a prínosu,“ povedal magazínu Tobias Kurth, riaditeľ Inštitútu pre verejné zdravie, ktorý údaje vyhodnotil. STIKO v súčasnosti v Nemecku odporúča pre ľudí vo veku nad 60 rokov vakcínu Astrazeneca. Mladší ľudia sa tiež môžu rozhodnúť pre túto vakcínu po konzultácii s lekárom.

Pravidlá očkovanie sa nebudú meniť

V prvej reakcii informoval Spiegel člen STIKO Rüdiger von Kries, že podľa jeho názoru údaje zo štúdie nie sú dostatočné na preukázanie vyššieho rizika pre staršie ženy. Podľa toho bolo hodnotených len veľmi málo prípadov vo vekovej skupine nad 60 rokov, uvádza von Kries. "Vidíme, že správy o trombózach mozgových žíl a iných trombózach po očkovaní vakcínou Astrazeneca prudko poklesli, pretože sme zmenili odporúčanie týkajúce sa veku. Ak by bolo viac prípadov u žien nad 60 rokov, museli by sme ich vidieť." Zmena odporúčania STIKO preto na základe štúdie v súčasnosti neprichádza do úvahy.