KORONAVÍRUS Pitva potvrdila spojitosť: Mladá žena (†32) zomrela po očkovaní touto vakcínou

GREIFSWALD - Niekoľko dní po očkovaní proti koronavírusu zomrela mladá 32- ročná žena. Jej pitva teraz ukázala, že príčinou smrti bola porucha zrážania krvi a krvácanie do mozgu. Je to mimoriadne zriedkavý vedľajší účinok.

Podľa okresu Herford v Severnom Porýní-Vestfálsku zomrela v súvislosti s očkovaním Astrazenecou 32-ročná žena. Podľa zistenia Inštitútu pre imunologickú a transfúznu medicínu na univerzite v Greifswalde, ktorý sa špecializuje na tieto imunitné reakcie, viedla imunitná reakcia na vakcínu k smrti ženy. Príčinou bola porucha zrážania krvi s krvácaním do mozgu.

Na žiadosť bielefeldského štátneho zastupiteľstva bola žena pitvaná súdnym lekárom v Münsteri. Zomrela 9. marca niekoľko dní po očkovaní. Okres zapojil do prípadu aj Štátne stredisko pre zdravie a Inštitút Paula Ehrlicha (PEI). PEI so sídlom vo Frankfurte je zodpovedný za schvaľovanie a hodnotenie liekov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alvaro Barrientos

"Sme hlboko zarmútení zo smrti mladej ženy, ktorá bola vytrhnutá zo života. Očkovaním chcela chrániť seba a predovšetkým všetkých ostatných. Naša najhlbšia sústrasť patrí príbuzným zosnulej," uviedol správca okresu Jürgen Müller vo vyhlásení.

Nemecká Stála očkovacia komisia od 1. apríla odporúča očkovanie produktom Astrazeneca iba pre osoby vo veku 60 rokov a viac. Dôvodom boli zriedkavé prípady určitých trombóz mozgových žíl. Podľa Inštitútu Roberta Kocha sa tieto závažné, niekedy smrteľné vedľajšie účinky pozorovali hlavne u žien vo veku do 55 rokov.

Zdroj: SITA/Robert Michael/dpa via AP, file

EMA je presvedčená o výhodách vakcíny

Európska lieková agentúra (EMA) sa na druhej strane drží pozitívneho hodnotenia vakcíny Astrazeneca aj napriek zriedkavým prípadom závažnej trombózy. Vo všetkých vekových skupinách sú výhody očkovania vakcínou väčšie ako riziká, informovala agentúra EMA minulý piatok v Amsterdame. Odporučila, aby sa vakcína používala naďalej bez obmedzení - a to aj pri druhej dávke.

"Vaxzevria je účinná pri prevencii hospitalizácií, umiestnení na jednotkách intenzívnej starostlivosti a úmrtí na Covid-19. Najčastejšie vedľajšie účinky sú zvyčajne mierne alebo stredne závažné a zlepšia sa v priebehu niekoľkých dní," uviedla agentúra. V ojedinelých prípadoch sa však po očkovaní vyskytli krvné zrazeniny s nízkym počtom krvných doštičiek. Analýza ukázala, že výskyt krvných zrazenín u očkovaných osôb do 60 rokov je o niečo vyšší ako u starších ľudí. Od 60 rokov sa vyskytuje u jedného zo 100 000 očkovaných osôb, u 20 až 29 ročných je to 1,9 prípadov a u najohrozenejšej skupiny 40 až 49 ročných je to 2,1 prípadov zo 100 000.

Zdroj: SITA/Hannibal Hanschke/Pool via AP

„Ukázalo sa, že výhody očkovania stúpajú s vekom a mierou infekcie,“ uviedol hlavný analytik údajov EMA Peter Arlett. Ale aj u tých mladších prevažujú výhody. Na žiadosť Európskej komisie EMA skúmala prínos vakcíny v súvislosti so zriedkavo sa vyskytujúcimi krvnými zrazeninami. Začiatkom apríla už úrady odporučili neobmedzené očkovanie vakcínou Astrazeneca, zároveň však navrhli, aby sa veľmi zriedkavá, ale niekedy smrteľná forma krvných zrazenín v mozgu, uviedla ako „veľmi zriedkavý vedľajší účinok“ vakcíny.

Podľa agentúry EMA v utorok minulý týždeň sa na celom svete vyskytlo 287 prípadov zriedkavej zrazeniny spojenej s Astrazenecou. V spoločnostiach Biontech/Pfizer bolo 25 prípadov, v Johnson & Johnson osem prípadov a s očkovaním Moderna päť prípadov.