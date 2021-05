Mysleli ste si, že pohár vína neškodí? OMYL! Vedci prišli s hrozivým výsledkom štúdie o pití!

"Neexistuje žiadna hranica, za ktorou už by bolo pitie škodlivé, škodí akékoľvek množstvo alkoholu. A ovplyvňuje to v zásade celý mozog, nie len niektoré jeho časti, ako sa tvrdilo predtým," uviedla šéfka výskumného tímu Anya Topiwalaová. Podľa nej sa neukázalo, že by niektorý druh alkoholu pôsobil v menšom množstve blahodárne, a to ani v prípade vína, ktorému niektorí odborníci dosiaľ prisudzujú pozitívny vplyv na zdravie.

Zdroj: gettyimages.com

Vedci v skupine viac ako 25-tisíc účastníkov štúdie zaznamenávali informácie o veku, pohlaví, zdravotnom stave, vzdelaní, o deklarovanom množstve vypitého alkoholu a skúmali veľkosť a zdravie mozgu a výsledky testov pamäte. Podľa nich možno vysledovať priamu úmeru medzi množstvom vypitého alkoholu a menšou hustotou sivej hmoty.

Alkohol podľa nich môže vysvetliť asi 0,8 percenta zmien v objeme sivej hmoty, čo sa javí ako veľmi malá hodnota. Topiwalaová však upozornila, že to je oveľa vyššie číslo ako u ostatných rizikových faktorov. Alkohol je až štyrikrát rizikovejší ako fajčenie alebo nadváha. O štúdii, ktorá ešte neprešla recenzným konanín, informoval denník The Guardian.