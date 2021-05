Šéf vojenskej rozviedky: Rusi vopred vedeli, že Česko má dôkazy o ich zapojení do výbuchu!

PRAHA - Kybernetickým priestorom sa začala šíriť proruská kampaň, podkopávajúca českú verziu udalostí v kauze Vrbětice ešte pred tým, než premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček správu oznámili verejnosti. Hospodárskym novinám to v rozhovore povedal riaditeľ Vojenského spravodajstva Jan Beroun. Rusi podľa neho s predstihom vedeli, že Česko má dôkazy o zapojení ich tajných agentov do explózií muničných skladov v roku 2014.

Podľa niekoľkých zdrojov webu Seznam Zprávy bol Beroun jedným z účastníkov schôdzky na ministerstve vnútra 15. apríla, na ktorej Hamáček oznámil plány svojej cesty do Moskvy. Na otázku HN, či má informácie o tom, že Hamáček či Babiš zvažovali informácie o Vrběticiach nezverejniť, odpovedal "nie". Jednoslovným "nikdy" potom odpovedal na otázku, či by odporučil ktorémukoľvek z ústavných činiteľov cestu do Ruska v čase od prvých informácií o kauze Vrbětice až po zverejnenie prípadu.

"Jednoznačne vidíme zvýšenú aktivitu rôznych proruských sociálnych sietí, dezinformácií a skreslených interpretácií faktov. Dokonca to bolo vidieť s predstihom, než došlo k vlastnému oznámeniu toho prípadu. Takže Rusi na to zjavne boli pripravení a prispôsobili tomu svoju stratégiu," povedal HN Beroun.

Kybernetický priestor je podľa Berouna odrazom bežného života a spoločnosti. Odohrávajú sa v ňom riziká či konflikty, ktoré sa odrážajú v reálnom svete. "Niekedy je to dokonca indikátor toho, čo sa ešte len bude diať. Často ide o úvodné fázy udalostí, ku ktorým dôjde v spoločenskom a politickom živote," spomenul.

Vyšetrovanie stále prebieha

"Všeobecne sa k Vrběticiam nechcem vyjadrovať. Je to prípad, ktorý sa spracováva trestnoprávne a spravodajské služby sa k tomu snažia zohnať čo najviac informácií. Keď tieto dva procesy bežia paralelne, tak je veľmi citlivé sa k tomu vyjadrovať, aby vyšetrovanie zostalo objektívne a prebiehalo utajeným spôsobom," povedal denníku Beroun.

Vicepremiér Hamáček chcel podľa serveru Seznam Zprávy pri svojej neuskutočnenej aprílovej ceste do Moskvy vymeniť informácie súvisiace s útokom na muničné sklady vo Vrběticiach za dodávky vakcíny proti covidu-19 Sputnik V. Hamáček to popiera. Časť opozície ho vyzvala na demisiu, Hamáčka naopak podporili najvyšší štátny zástupca Pavel Zeman či veľvyslanec ČR v Moskve Vítězslav Pivoňka. Snemovňa o prípade začala v utajenom režime rokovať v utorok popoludní za účasti šéfov tajných služieb či Pavla Zemana. Debatu poslanci nedokončili. Kedy bude pokračovať, nie je jasné.