Ruský profesor: Výbuch vo Vrběticiach bola skvelo vykonaná operácia, netreba sa za ňu hanbiť!

MOSKVA - Ak by Rusi prijali českú verziu výbuchu v muničnom sklade vo Vrběticiach, "potom išlo o skvele vykonanú, odvážnu, zložitú a vojensky mimoriadne účelnú operáciu", na ktorú "by sme mohli byť pyšní a nijako sa za ňu nehanbiť ", píše dnes v ruskom denníku Vedomosti profesor moskovskej diplomatickej školy MGIMO Oleg Barbanov (50). Rusko oficiálne popiera akékoľvek spojenie ruských špeciálnych služieb s výbuchom vo Vrběticiach.

"Česku ako zvrchovanému štátu nikto nebránil dodávať zbrane na Ukrajinu oficiálne. Ale ak si namiesto toho vybralo cestu pašovania, tak pašerákov je nutné potierať rovnako ako pirátov," zdôraznil autor. S odvolaním sa na nedeľný prejav prezidenta Miloša Zemana tvrdí, že "v podstate priznal", že v muničnom sklade boli zbrane zakúpené bulharským obchodníkom, ktoré pravdepodobne boli určené pre Ukrajinu. Teda tieto zbrane by sa skôr či neskôr ocitli na bojisku v Donbase a boli by použité proti proruským separatistom.

"Za takýchto podmienok je akákoľvek rozviedka, ktorá si váži sama seba, jednoducho povinná prekaziť dodávku zbraní do oblasti konfliktu priamo pri hraniciach krajiny. Keď izraelské zvláštne služby vyhodili do povetria iránske jadrové objekty a zabíjali iránskych jadrových fyzikov, fungovali podľa tejto logiky. A nikto okrem Iránu za to Izrael nepranieruje," poznamenal Oleg Barabanov, programový riaditeľ diskusného klubu Valdaj, v ktorom pravidelne vystupuje aj ruský prezident Vladimir Putin.

Štátny inštitút medzinárodných vzťahov v Moskve (MGIMO) Zdroj: Profimedia

Všedný chlieb rozviedky

Barbanov súčasne upozornil, že nikto z hromadne vyhostených ruských diplomatov, dokonca ani podľa českej verzie, nemal s výbuchmi z roku 2014 nič spoločné. Pripomenul, že za sovietskych čias koloval vtip, že pracovníkov sovietskeho veľvyslanectva vyhosťujú buď za špionáž, alebo za drobnú krádež v supermarkete. Vzhľadom na rast životnej úrovne od sovietskych čias sa druhá príčina nejaví aktuálna.

Jedna vec je, keď diplomata pristihnú priamo pri čine. Je jasné, že ho nemožno uväzniť a súdiť, pretože existuje diplomatická imunita. Preto ho vyhostia. "To je všedný chlieb rozviedky, a ak sú vzťahy medzi dvoma štátmi dosť pevné a je obojstranný záujem ich nepoškodiť, jednotlivý špionážny škandál ich nepokazí," píše profesor.

Úplne iná situácia podľa neho nastáva, keď je diplomatov nutné vyhostiť nie preto, že ich chytili pri špionáži, ale z politických dôvodov - aby sa predviedlo, aká vážna je nespokojnosť s počínaním druhej krajiny. Ako je to teraz s Českom, alebo predtým bolo v prípade Skripaľovcov. Počas sovietskej éry boli prípady, keď z USA a Británie vyhostili viac ako 100 sovietskych diplomatov naraz.

Vyhostenie ruských diplomatov z Česka Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

Česko roztočilo konflikt

"Česi dnes tvrdia, že 18 vyhostených bolo rozviedčíkov, a nie diplomatov. Ruská strana to popiera. Hlavná vec ale spočíva v niečom inom: ani počas studenej vojny dokonca ani hromadné vyhosťovanie diplomatov neviedlo k reťazovej reakcii a eskalácii. Ale teraz sa Česko nezastavilo pri prvom vyhostení a konflikt ďalej roztočilo. Nemožno vylúčiť ani prerušenie diplomatických stykov medzi štátmi, a to tým skôr, že Česi ohlásili zámer odobrať ruskému veľvyslanectvu nehnuteľnosť," upozornil komentátor.

Súčasne poukázal na to, aké obrovské nehnuteľnosti v centre Moskvy majú bývalé socialistické krajiny: "Dostali ich ako priatelia, ale teraz ich využívajú protivníci z NATO - Spojené štáty majú v Moskve menšie nehnuteľnosti ako Česi, Bulhari či Poliaci. Bude teda čo odoberať pri odvete."