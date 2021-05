Škandál v Česku: Hamáček chcel vymeniť Vrbětice za milión Sputnikov! Ostrá reakcia ministra

Hamáček v stredu 14. apríla oznámil, že odletí v pondelok 19. apríla do Moskvy rokovať o dodávkach vakcíny Sputnik V. Cestu, ktorú kritizovali premiér Andrej Babiš (ANO) aj opozícia, potom zrušil. Neskôr ju označil za zastierací manéver kvôli postupu ČR po zverejnení informácií o kauze Vrbětice.

Česko v nadväznosti na odhalenie bezpečnostných zložiek, podľa ktorých sú z dvoch explózií munície vo Vrběticiach dôvodne podozriví agenti GRU, vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády. Rusko reagovalo vyhostením 20 zamestnancov českého veľvyslanectva v Moskve. Neskôr česká diplomacia informovala o nútenom odchode ďalších ruských diplomatov z Česka do konca mája a Rusko oznámilo, že prechádza v počtoch pracovníkov ambasád "na striktnú paritu".

Sháníme vakcíny po celém světě. Jsme ochotni odkoupit AstraZenecu z Dánska. Já v pondělí odlétám do Moskvy, kde chci dojednat případné dodávky Sputniku V po jeho schválení Evropskou lékovou agenturou. — Jan Hamáček (@jhamacek) April 14, 2021

Hamáčkova zrušená cesta do Moskvy

Podľa niekoľkých zdrojov webu Seznam Zprávy oznámil Hamáček plány svojej cesty účastníkom schôdzky na ministerstve vnútra 15. apríla. Medzi nimi podľa serveru boli český veľvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka, riaditeľ Úradu pre zahraničné styky a informácie Marek Šimandl, riaditeľ Vojenského spravodajstva Jan Beroun a policajný prezident Jan Švejdar, neskôr tiež najvyšší štátny zástupca Pavel Zeman.

Beroun, Švejdar a Šimandl sa podľa zdrojov Seznam Zprávy snažili Hamáčka presvedčiť o tom, aby pripravovanú cestu do Moskvy odvolal. Argumentovali tým, že v takom prípade žiadny obchod nie je možný, nie ešte, aby ho robil minister. Všetci traja potvrdili účasť na stretnutí, nie však konkrétny obsah rokovaní. "V každom prípade všetky rokovania bola vedené v záujme Českej republiky, a to ako z pohľadu zahraničnej politiky, tak aj bezpečnosti štátu," povedal serveru Šimandl.

Pivoňka podľa zdrojov serveru pôvodne Hamáčka podporoval, nakoniec ale zmenil názor. Mal to byť práve on, kto vicepremiéra neskôr od cesty odradil, pretože mu potvrdil, že by si Rusi prípadnú schôdzku nahrali. Pavel Zeman na schôdzku dorazil neskôr. Podľa vyjadrenia prezentoval reálne možnosti ukončenia záležitosti, pričom jednou z nich je odloženie veci. Túto argumentáciu chcel podľa webu Hamáček využiť pri ceste do Ruska.

Hamáček hovorí o špekuláciách

"Článok je postavený na špekuláciách a klamstvách, ktoré žiaden z účastníkov nepotvrdil a nemohol potvrdiť, pretože sa tak nestalo," uviedol Hamáček v dnešnej tlačovej správe.

Jednoznačně odmítám spekulace v článku Janka Kroupy „Svědectví: Hamáček chtěl v Moskvě vyměnit Vrbětice za milion Sputniků“ týkající se mé údajné snahy obchodovat informace z kauzy Vrbětice za dodávku vakcíny Sputnik V. — Jan Hamáček (@jhamacek) May 4, 2021

Podľa neho sa od 14. apríla na vnútre uskutočnilo niekoľko stretnutí za účasti riaditeľov bezpečnostných zložiek, generálneho prokurátora a veľvyslanca ČR v Moskve. Jedinou témou bol ale dopad kauzy Vrbětice na bezpečnosť štátu a vzťahy medzi ČR a Ruskom. "Okrem iného z toho dôvodu, že médiá mali preukázateľne časť informácií o kauze Vrbětice a hrozil ich únik," poznamenal vicepremiér.

"V žiadnom momente nebol predmetom rokovania akýkoľvek výmenný obchod s Ruskou federáciou. Tieto ničím nepodložené špekulácie poškodzujú záujmy Českej republiky a nahrávajú záujmom cudzej moci," dodal Hamáček.