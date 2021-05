Exposlanec šokoval statusom o predčasne narodených deťoch: Sú to nevyvinuté monštrá, treba sa ich zbaviť!

PRAHA - Česká polícia navrhla obžalovať bývalého poslanca za Veci verejné Jaroslava Škárku za jeho minuloročný výrok o predčasne narodených deťoch. Škárka na facebooku napísal, že to sú "nevyvinuté monštrá" a štát by sa ich mal zbaviť. Za podnecovanie k nenávisti voči skupine osôb alebo k obmedzovaniu ich práv a slobôd mu hrozí šesť mesiacov až tri roky väzenia, uviedla Česká televízia (ČT). Škárka sa neskôr za formu svojho vyjadrenia ospravedlnil.

Česká polícia sa prípadom zaoberala od novembra, trestné oznámenie na Škárku podala nezisková organizácia Nedoklubko. Na jej činnosť Škárka vo svojom príspevku reagoval. "V prípade bývalého poslanca bol 10. mája podaný návrh na obžalobu", oznámila ČT hovorkyňa polície plzenského kraja Eva Červenková. Návrh posúdi okresné štátne zastupiteľstvo.

Exposlanec Jaroslav Škárka na sociálních sítích označil předčasně narozené děti za nevyvinuté zrůdy, kterých by se společnost měla zbavit. Příspěvkem se bude zabývat policie.https://t.co/vUo2ICbTjQ — Seznam Zprávy (@SeznamZpravy) November 2, 2020

Aj o "bezďákoch, mentáloch a imigrantoch"

Škárka napísal, že predčasne narodené deti "budú mať IQ okolo päťdesiatky a budú pre spoločnosť len príťažou". "Iba nejaká neziskovka sa na nich napakuje. Rovnaké je to aj s mentálmi," uviedol. Štát sa podľa neho "musí prebrať a zbaviť sa zbytočných ľudí". "Ľudia, ktorí nie sú prínosom spoločnosti, či už z dôvodu mentálnej či spoločenskej diskvalifikácie (dementi, bezďáci, imigranti atď.), nesmú byť spoločnosťou protežovaní. Zbavme sa zbytočných," vyzval.

Kvôli svojim výrokom musel ukončiť pracovný pomer vo väzenskej službe, kde pracoval ako vychovávateľ odsúdených. Riaditeľ Plzenskej väznice Škarkove výroky odsúdil a uviedol, že sa menom väznice ospravedlnil organizácii Nedoklubko.

Někdejší poslanec strany Věci Veřejné a náš současný zaměstnanec se velmi hanlivě vyjádřil o nedonošených dětech. Od výroků civilního zaměstnance Jaroslava Škárky se důrazně distancujeme. Komentáře na jeho FB profilu v žádném případě nevyjadřují stanoviska Vězeňské služby ČR. — Vězeňská služba ČR (@CrSluzba) November 4, 2020

Svoje pochybenie si Škárka priznal

"Urobil som zlé vyjadrenie a musím za to niesť zodpovednosť," povedal predtým Škárka ČTK. V zaslanom vyhlásení vtedy uviedol, že jeho text nemal byť urážlivý a že chcel expresívnejšou formou iba vyburcovať spoločnosť z apatie. "Uznávam, že som niektoré formulácie mal voliť lepšie, a za to sa teda ospravedlňujem," napísal. "Aj ja som sa narodil ako nedonosené dieťa v siedmom mesiaci, a tak som rozhodne môj predchádzajúci text nemienil nijako negatívne a útočne," povedal. Jeho zámerom bolo poukázať na to, že plod, ktorý sa podarí zachrániť v treťom mesiaci, zákonite nemá potrebne vyvinuté všetky orgány, čo môže byť do budúcna zdrojom zdravotných a mentálnych komplikácií, napísal.

Neziskovka nenechala prípad len tak

Nedoklubko podporuje neonatologické centrá a snaží sa zvyšovať povedomie verejnosti o problematike predčasného pôrodu. "Výroky exposlanca Jaroslava Škárku sú pre nás absolútne neakceptovateľné, pretože svojím obsahom úplne vybočujú z hraníc demokratickej diskusie. V tejto veci hodláme po konzultácii s našimi právnymi zástupcami podniknúť ďalšie právne kroky," uviedla organizácia na svojom webe. Zároveň poďakovala za vlnu solidarity, ktorú Škárkov príspevok spustil.