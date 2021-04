KORONAVÍRUS zrazil krajinu na kolená: Strašné svedectvá o apokalypse! Mŕtvych spaľujú na uliciach

DILLÍ - Nová vlna pandémie covidu-19 zrazila Indiu na kolená, denne pribúdajú státisíce nakazených a preplnené nemocnice sa už nedokážu postarať o nových pacientov. Indické rodiny tak musia zháňať lekársku starostlivosť, medikamenty alebo kyslík na vlastnú päsť. Zo zúfalstva sa obracajú na priekupníkov alebo skúšajú šťastie na sociálnych sieťach. Svoje skúsenosti popísali britskému denníku The Guardian.

Zdroj: SITA/AP Photo/Altaf Qadri

"Je to, ako by sme sa ocitli uprostred apokalypsy. Covid postihol všetky rodiny, ktoré poznáme. Je to ako hororový film, pretože všade, kam sa pozriete, niekto zháňa lieky, lôžko v nemocnici, jedlo alebo plazmu," hovorí Pia Desaiová (40) z Dillí. Sama už je s rodinou desiaty deň v izolácii po tom, čo sa koronavírusom nakazil jej manžel. Hovorí pritom o šťastí, pretože príznaky mala rodina len mierne.

"Svokra mojej najlepšej priateľky bola v nemocnici v Dillí napojená na ventilátor a potrebné lieky sme zháňali všade možne. Vláda tvrdí, že distribúciu zvláda, ale pritom lieky nie sú," opisuje Desaiová. "Prehľadávali sme sociálne siete, aby sme našli niekoho, kto by ich mal na sklade, ale uspeli sme len na čiernom trhu, ceny boli astronomické. Robíme, čo je v našich silách, ale Titanic sa napriek tomu potápa," dodáva.

Rad na lieky Zdroj: SITA/AP Photo

Zdroj: SITA/AP Photo/Rafiq Maqbool

Svokra jej priateľky v stredu zomrela a rodina sa teraz trápi s tým, ako zabezpečiť riadny pohreb. Krematória sú plné a čakacia doba je najmenej dva dni.

Zháňanie kyslíka na čiernom trhu

Kindžál Pandejová (21) z Lakhnaú v severoindickom štáte Uttarpradéš má skúsenosti s kolapsom zdravotníctva z prvej ruky. Covidom-19 ochorela celá rodina a jej otec potreboval kyslík, ale nikde ho nemohli zohnať. Museli využiť všetky svoje známosti, až sa cez priateľa, ktorý poznal úradníka na dôchodku, nakoniec ku kyslíku dostali. Pandejová si je ale vedomá, že ďalší také šťastie určite nemali.

Zdroj: SITA/AP Photo/Altaf Qadri

"Vôbec nechápem, ako to ostatní zvládajú. Veľa sa ich spolieha na twitter a instagram, ale odtiaľ väčšinou vedie cesta len na čierny trh. Veľa ľudí sa stretáva s ekonomickým dopadom covidu, takže si napríklad ani neuvedomia, že im nie je dobre. Ich najväčší problém je, že nemajú čo jesť a nejaká horúčka je im jedno," domnieva sa mladá žena.

Čudné výsledky testov

Väčšina odborníkov sa domnieva, že oficiálne čísla udávajúce počty nakazených sú veľmi podhodnotené. Pandejová a jej skúsenosť to potvrdzujú. Rodina obvolala 15 miestnych nemocníc a laboratórií, kde sa domáhala testu na koronavírus, a keď sa naň po niekoľkých dňoch dostali, boli všetky výsledky negatívne. Jej príznaky pritom covidu presne zodpovedali a otcovi klesli hodnoty saturácie kyslíka až na 85.

Rad na testy Zdroj: SITA/AP Photo/Mahesh Kumar A.

Tiež u známych bol podľa nej priebeh podobný. Celá rodina sa nechala testovať v tom istom laboratóriu a výsledky mali negatívne, dvaja z nich už sú ale teraz napojení na dýchací prístroj. "Nebola by som prekvapená, keby udávané čísla boli desatinou reálneho stavu. Nakazený je snáď každý, každý je chorý," tvrdí Pandejová.

Ľudia zomierajú v autách a na chodníkoch

Zdroj: Profimedia

Hotelier a šéfkuchár Alan D'Mello z Bombaja uznáva, že Dillí zažíva kritickú situáciu, ale aj inde je stav čím ďalej horší. "Všetky dostupné lôžka sú obsadené a bez ohľadu na to, koľko peňazí ponúkate, posteľ v nemocnici nezoženiete. V prideľovaní lôžok nie je žiadny systém, ten už sa dávno zrútil," hovorí.

Veľké obavy o svojich príbuzných majú aj Indovia žijúci v Británii. "V Indii mám celú širšiu rodinu... Niekoľko príbuzných covid prekonalo, moja teta musela čakať niekoľko hodín, než ju v nemocnici prijali. Iní ale čakajú aj niekoľko dní, alebo zomrú v aute. O svojich prarodičov mám obrovský strach," hovorí študentka Sunaina Mathapatiová (17). "Ľudia tam umierajú na chodníkoch pred nemocnicou. Počujete o tom v správach, ale keď tam máte rodinu, tak viete, že tieto surreálne obrázky sú skutočnosť. Je to ako nejaká dystopia," dodáva.