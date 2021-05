Dieťatko (†2 mes.) v nemocnici zomrelo: Keď sa rodičia dozvedeli príčinu, od strachu utiekli!

VIDEO Lekár vysvetlil, ako funguje vakcinácia, kedy sa vytvorí imunita či kto sa má dať zaočkovať

Incident sa odohral v nemocnici Šrí Mahárádžu Gulaba Singha v meste Džammú. Dvojmesačné dieťatko prijali do nemocnice v nedeľu ráno, no jeho stav sa neustále zhoršoval, až nakoniec večer svoj boj prehralo. Podľa lekárov malo vrodené problémy so srdcom a test preukázal, že bolo aj pozitívne na koronavírus. Keď sa to rodičia dozvedeli, z nemocnice utiekli.

Zdroj: SITA/AP Photo/Manish Swarup, File

Zamestnanci nemocnice podľa portálu India Today uviedli, že sa všemožne snažili presvedčiť rodičov, aby si telo dieťatka vzali. To sa im však nepodarilo. O kontaktovanie sa pokúšajú opakovane neúspešne.

Zdroj: Profimedia

Telo bolo dočasne uložené v nemocničnej márnici. Ak rodičov nie je možné kontaktovať alebo vyhľadať, pohreb dieťaťa sa vykoná podľa covid protokolov. India naďalej zápasí s druhou vlnou pandémie a pripisuje si najvyššie denné prírastky nakazených na svete. Počet oficiálne potvrdených prípadov nákazy koronavírusom prekročil v Indii 20 miliónov obyvateľov.