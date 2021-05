Dvakrát nebezpečnejšia? Vedci si posvietili na indickú mutáciu KORONAVÍRUSU

Po nedávnom dramatickom zhoršení situácie s koronavírusom v najľudnatejšej krajine sveta sa zvýšili obavy, že koronavírusový variant B.1617 vyskytujúci sa v Indii, môže ešte viac zhoršiť infekčnú situáciu. Konkrétne ide o dve zmeny v genetickom zložení, ktoré boli známe už z britských, brazílskych a juhoafrických mutácií, ale teraz sa objavili prvýkrát naraz.

Veľmi dôležitou a kľúčovou otázkou bolo, či dokáže mutácia obísť prirodzenú imunitu po infekcii alebo účinok očkovania.

Zdroj: Getty Images

Britskí vedci sa teraz pozreli na predbežné údaje a analyzovali vplyv očkovania v laboratórnej štúdii. Ukázalo sa, že kombinácia týchto dvoch mutácií nevedie k významnému obchádzaniu protilátok, vysvetlil prostredníctvom Twitteru Ravi Gupta z Lekárskej univerzity v Cambridge. Skutočnosť, že sa tieto dva varianty vyskytujú spoločne, ešte automaticky neznamená, že nový variant je dvakrát nebezpečnejší.

Aj keď je pre konečné vyhlásenie potrebných viac údajov, dostupné informácie sú podľa vedca „upokojujúce“. Používanie pojmu „dvojitá mutácia“ by sa podľa Guptu mohlo v tejto súvislosti tiež zrušiť.

E484K seen in B.1.351 and P.1 (ex SA and Brazil), gives around a ten fold loss of neutralisation. B.1.617 has E484Q which has not been studied. E484Q has a smaller, 6 fold loss. The second mutation, L452 has a 4 fold effect(not statistically different to Wuhan-1 D614G here). pic.twitter.com/Kf03OnJexF

Na základe nových poznatkov sa možno domnievať, že rozšírenie vakcinačnej kampane v Indii by mohlo nielen kontrolovať infekčnú situáciu, ale aj znížiť závažnosť ochorenia, vysvetľuje vedec.

Na čo sa však v tejto chvíli nedá odpovedať, je otázka, či je nová mutácia tiež nákazlivejšia. Existujú náznaky, že variant by mohol ľahšie preniknúť do buniek - to je však podľa Guptu potrebné podrobnejšie preskúmať.

Zatiaľ čo WHO bola v súvislosti s indickou mutáciou zdržanlivá, šéf Biontech Ugur Sahin nedávno urobil opatrné pozitívne vyhlásenie - aspoň pokiaľ ide o účinnosť očkovania.

This is reassuring and gives us good reason to believe that expanding vaccination in India will contribute to control of transmission as well as the severe effects of COVID-19. The data also help to explain why one significant sub lineage of B.1.617 appears to have lost E484Q.