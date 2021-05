VIDEO Príklad ľudskosti z COVID hrôzy v Indii: Mladík urobil nevídanú vec, takto bojuje so smrťou!

Kým Indiu pustoší druhá vlna pandémie, niektorí ľudia rovnako ako Muhammad Džáved Chán pomáhajú svojej komunite prežiť vojnu s vírusom. "Ťažko chorý človek nemôže byť prevezený do nemocnice bez kyslíkovej podpory. Tak som si pomyslel, prečo neprestaviť moju rikšu na sanitku. Nie je to tak priestranné ako sanitka, ale určite to môže zachrániť životy," povedal AFP.

"Videl som mladých ľudí bojovať (o život). A keď si zavolajú záchranku, tá im naúčtuje 5000 až 10000 rupií (zhruba 55 až 110 eur). Ako by si to chudobný človek mohol dovoliť? Navyše počas pandémie, keď väčšina ľudí prišla o príjmy," pýta sa Džáved Chán.

I sold my wife's jewellery for this. I queue up outside a refill centre & get oxygen. My contact number is available on social media. People can call me up if there's no ambulance. I've been doing this for 15-20 days now & have taken 9 serious patients to hospital: Javed Khan pic.twitter.com/LiEphjHenJ