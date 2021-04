Drsná kritika po Zemanovom prejave: Rusi sa tešia zo senzácie! Jeho správanie k moderátorke pobúrilo Čechov

Podľa správy Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) neexistujú dôkazy ani svedectvo, že by ruskí agenti boli vo vrbětickom areáli, povedal okrem iného Zeman v nedeľňom televíznom prejave. "Z toho však nevyplýva, že podozrenie z ich účasti nie je vážne," poznamenal zároveň v zhruba desaťminútovej reči. "To, že BIS nepreukázala ich účasť, neznamená, že do vrbětického areálu nevnikli," dodal.

Interfax, TASS, Ria Novosti, Kommersant, Nezavisimaja gazeta

"Český prezident uviedol, že neexistujú žiadne dáta o agentoch z Ruska vo Vrběticiach," píše ruská tlačová agentúra Interfax. Dodáva, že Zeman zdôraznil, že Bezpečnostná informačná služba nemá dôkazy o tom, že ruskí agenti oblasť Vrbětic navštívili.

Zdroj: Interfax

Podobne o prejave českého prezidenta referuje agentúra TASS, ktorá okrem iného cituje Zemanove slová, že Bezpečnostná informačná služba sa o incidente vo Vrběticiach za posledných šesť rokov vo svojich výročných správach nezmienila. TASS zároveň upozorňuje, že podľa prezidenta ale nemožno povedať, že podozrenie zo zapojenia dvoch zahraničných agentov nie je vážne, a je nutné toto podozrenie vyšetriť.

Zdroj: TASS

Agentúra Ria Novosti správu o Zemanovom prejave začína upozornením na jeho slová o dvoch verziách príčin explózií vo Vrběticiach: neodborné zaobchádzanie s muníciou a činnosť agentov zahraničných tajných služieb.

Denník Kommersant označil Zemanove vyjadrenie za senzačné vyhlásenie, pretože prezident stále považuje za možné dvojaké vysvetlenie udalostí vo Vrběticiach - podľa jedného je vina na ruských agentoch, podľa druhého išlo o neopatrné zaobchádzanie s muníciou.

Zdroj: Kommersant

Rovnako denník Nezavisimaja gazeta zo Zemanovho prejavu cituje pasáž, že sa za príčinu explózií vo Vrběticiach považuje manipulácia s muníciou alebo aj možné zapojenie zahraničných špeciálnych služieb.

RFE/RL, DPA, Deutsche Welle, Reuters, ORF

Na rovnakú časť Zemanovho prejavu upozornila tiež stanica Rádio Slobodná Európa / Rádio Sloboda (RFE/RL). Uvádza, že Zeman nevylučuje zapojenie ruskej tajnej služby, ale nevylučuje ani druhú verziu o neodbornej manipulácii s muníciou. RFE/RL sa zmieňuje aj o tom, že by Zeman v prípade potvrdenia viny Ruska nebol proti trestu v podobe vylúčenia ruskej spoločnosti Rosatom z tendra na dostavbu jadrovej elektrárne Dukovany. Zeman má ako prezident najmä ceremoniálne právomoci, ale často sa vyjadruje v prospech Ruska a je považovaný za nakloneného Moskve, uviedla RFE/RL.

Zdroj: RFL/RL

Agentúra DPA napísala, že český prezident varoval pred akoukoľvek formou hystérie. Kým vláda premiéra Andreja Babiša z udalostí vo Vrběticiach obvinila ruských agentov, Zeman hovoril len o "podozrení" a vyslovil sa pre ďalšie policajné vyšetrovanie, uviedla DPA. Taktiež agentúra Reuters si všimla to, že Zeman považuje názor, že výbuchy spôsobili ruskí agenti, iba za jednu z dvoch teórií a že nevylučuje možnosť, že išlo len o nehodu.

Nemecká televízna a rozhlasová spoločnosť Deutsche Welle (DW), ktorá vysiela do zahraničia, vyzdvihla Zemanovo spochybnenie ruského podielu na výbuchoch a že český prezident varoval pred hystériou a vyzval verejnosť, aby počkala na výsledky policajného vyšetrovania. "Zeman je všeobecne vnímaný ako človek, ktorý má tesné väzby na ruskú vládu a prezident Vladimir Putin ho hostil v Soči v roku 2017," pripomína DW. Stanica si tiež všíma, že českí opoziční politici Zemana obvinili zo zapojenia do dezinformačnej kampane a kritizovali ho za spochybňovanie práce českých tajných služieb.

Zdroj: DW

Rakúska verejnoprávna televízia ORF uviedla, že Zeman kritizoval Rusko "s neobvyklou ostrosťou" a cituje napríklad vetu, v ktorej český prezident prirovnáva dvoch ruských agentov spájaných s explóziami vo Vrběticiach k Patovi a Matovi, postavičkám dvoch babrákov zo série animovaných rozprávok, a pýta sa, čo robili na českom území. ORF tiež cituje Zemanove slová o tom, že žiadna suverénna krajina nemôže pripustiť, aby dvaja agenti iného štátu vykonali teroristický útok na jej území. "Zeman je považovaný za proruského; k obvineniam, ktoré vláda v Prahe vzniesla voči Moskve, sa teraz vyjadril prvýkrát," uviedla ORF na svojom webe.

Zdroj: ORF

Zeman urážal moderátorku

Po Zemanovom prejave nasledovala na českej televíznej stanici CNN Prima News relácia Partie s moderátorkou Tereziou Tománkovou. Český prezident v nej použil viacer narážok, ktoré rozhorčili verejnosť. "Vy si dnes naozaj sedíte na ušiach, opakujem to tretí raz," povedal Zeman. "Dnes naozaj nie ste vo forme," dodal po ďalšej otázke. "Ste pôvabná, ale to, čo vám chcem povedať, by ste nepochopila," citovali lidovky.cz zo Zemanových slov. V závere tiež moderátorku vyzval, aby si do relácie pozvala vicepremiéra Jana Hamáčka a dodal: "Snáď ho bude spovedať rovnako urputne ako ma."

Po odvysielaní progamu sa na sociálnych sieťach doslova rotrhlo vrece s kritikou českej hlavy štávy. Jeho vystúpenie bolo označené za hrubé, urážajúce, neprijateľné, zavrhnutiahodné, neslušné ba až nechutné. Viacerí ľudia označili Zemana za burana. Zároveň dúfali, že sa televízia voči jeho správaniu sa k moderátorke ostro ohradí.

„Sedíte si na uších?”, „Jste půvabná ale hloupá".



Chování pana Zemana k Terezii Tománkové bylo pokračováním jeho mnohaletého buranství. Je smutné, že 2 853 390 občanů to v prezidentské volbě posvětilo. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) April 25, 2021

Zemanov prejav Česku veľmi nepomohol, hovorí Hamáček

Vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček (ČSSD) považuje za zbytočné, že prezident Miloš Zeman v prejave ku kauze Vrbětice hovoril o druhej vyšetrovacej verzii, podľa ktorej výbuch muničného areálu mohla spôsobiť neodborná manipulácia s výbušninami. Českej republike to veľmi nepomohlo a najväčšiu radosť z toho má Moskva, povedal v nedeľu večer Hamáček televízii Nova.

Od bezpečnostných zložiek mali podľa neho vládni politici dosť vierohodných informácií o zapojení ruských agentov na výbuchu munície v roku 2014, aby pristúpili k takej tvrdej akcii voči Moskve. Ich informácie nespochybnili ani členovia príslušných parlamentných orgánov, ktorí sa mohli s materiálom zoznámiť.

Jan Hamáček Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

V prezidentovom vystúpení si každý našiel to svoje, bohužiaľ vrátane Ruskej federácie, uviedol Hamáček. Pripomenul, že Zeman však súhlasil s vyhostením 18 ruských agentov z veľvyslanectva v Prahe. Zbytočný bol podľa neho pokus vysvetliť v ôsmich minútach prejavu veľmi zložitý prípad. "Pravdupovediac, najväčšiu radosť z toho mali v Moskve. Pridal k tomu druhú verziu, neviem prečo to pán prezident povedal, Českej republike to veľmi nepomohlo," uviedol vicepremiér, ktorý v čase zverejnenia prípadu riadil ministerstvo zahraničia.

Pripomenul, že okrem správy Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) existuje ešte neverejný vyšetrovací spis polície, kde je dôkazov o zapojení ruských agentov do ničivej explózie vo Vrběticiah oveľa viac. Zdôraznil, že vláda má plnú dôveru v prácu Najvyššieho štátneho zastupiteľstva, policajných zložiek aj spravodajských služieb. Ak by ich vyhlásenia neboli presvedčivé, nepristúpil by ako minister zahraničia k takej bezprecedentnej reakcii voči Rusku, zdôraznil.

Zemanovo vystúpenie kritizovali mnohí opoziční politici, podľa nich Zeman otvoril cestu ruskej dezinformačnej kampani a nahral protistrane. Podľa šéfa Senátu Miloša Vystrčila (ODS) oznámil prezident verejnosti údaje zo živého prípadu, čím ohrozil vyšetrovanie aj bezpečnosť ČR, zatiaľ čo niektoré informácie naopak vynechal.

Reakcia Ruska

Česká republika si podľa predsedu dolnej komory ruského parlamentu Vjačeslava Volodina začala uvedomovať, že sa kvôli obviňovaniu Ruska zahnala do kúta a zničila vzťahy budované diplomatmi. Volodin sa tak vyjadril po nedeľňom prejave českého prezidenta Miloša Zemana. Šéf zahraničného výboru Štátnej dumy Leonid Sluckij si myslí, že by sa ČR mala Rusku ospravedlniť za zhoršenie vzťahov. Ich obnova môže trvať roky, citovala Sluckého agentúra TASS. Hovorkyňa ministerstva zahraničia Marija Zacharovová v televízii Rossija uviedla, že Česko musí svetovému spoločenstvu objasniť, aké zbrane boli v muničnom sklade vo Vrběticiach uložené.

Zeman podľa Volodina hovoril o situácii objektívne. "Mali by sme mu vzdať česť, pretože v ťažkej situácii, kedy sa všetci podrobujú Spojeným štátom, hovoril úplne objektívne. Nevylúčil, že výbuch vo Vrběticiach mohol byť aj výsledkom neprofesionálnej manipulácie s výbušninami," povedal Volodin.

Praha podľa neho zrejme začína chápať, že nafukovaním veci sa sama dostala do zlej pozície. "Zahnali sa do kúta, dostali do nepríjemnej situácie spojencov, zničili vzťahy, ktoré diplomati budovali roky. Teraz musia cúvať," vyhlásil. Dodal, že ČR sa potrestala hneď dvakrát - pripravila svojich občanov o možnosť získať účinnú ruskú vakcínu proti covidu-19 a zničila svoje veľvyslanectvo v Moskve.