Ďalší škandál s ruskými agentmi: Rovnaký scenár ako Vrbětice! Explodovali muničné sklady, 15 mŕtvych

SOFIA - Zistené údaje ukazujú, že údajní ruskí agenti boli prítomní v Bulharsku v rokoch 2014 a 2015 v čase výbuchov v šiestich tamojších zbrojných skladoch, ktoré sa odohrali podľa rovnakého vzoru. Poukázala na to na svojom webe rozhlasová stanica Rádio Slobodná Európa v súvislosti s podobnými udalosťami vo Vrběticiach v Česku v roku 2014, ktoré teraz viedli k diplomatickému stretu medzi Prahou a Moskvou. Nová analýza a ďalšie dôkazy podľa stanice naznačujú možné spojenie ruskej vojenskej tajnej služby GRU s explóziami v Bulharsku.

Štyri sklady v Bulharsku explodovali postupne vo februári, v auguste, v októbri a v decembri pred siedmimi rokmi. Ďalšie nasledovali onedlho v marci a apríli 2015. Najtragickejšie následky mal výbuch muničného skladu v októbri 2014 v obci Gorni Lom na severozápade Bulharska, kde vtedy zomrelo 15 ľudí.

Rádio Slobodná Európa pripomenulo, že k výbuchom došlo v čase vysokého napätia vo východnej Európe, ktoré vyvolala ruská invázia a anexia ukrajinského Krymského polostrova a vypuknutie separatistickej vojny podporovanej Ruskom na východnej Ukrajine. V tom čase boli ukrajinské ozbrojené sily v katastrofálnom stave, chýbala im organizácia a riadny výcvik a mala nedostatok zbraní a výbavy. Ukrajinskí činitelia sa preto snažili rýchlo zohnať potrebnú výzbroj, aby krajina mohla čeliť lepšie vyzbrojeným a vycvičeným separatistickým bojovníkom, medzi ktorými boli príslušníci ruskej armády, čo Moskva však poprela. A Bulharsko má značný zbrojný priemysel a obchod so zbraňami.

Časové prekrytie výbuchov s návštevami

Údaje zverejnené medzinárodnou investigatívnou skupinou Bellingcat ukazujú, že v roku 2014 - v marci, v septembri, v novembri a v decembri - bol v Bulharsku prinajmenšom štyrikrát ruský občan Vladimir Mojsejev, a to pod pseudonymom Vladimir Popov. Ešte raz túto krajinu navštívil v nasledujúcom roku. Všetky tieto jeho cesty sa uskutočnili okolo dátumov, kedy explodovali sklady.

Rádo Slobodná Európa v tejto súvislosti poznamenalo, že úrady Čiernej Hory zisťovali spojenie Mojsejeva s údajne chystaným prevratom v roku 2016. Z nevydareného pokusu o zvrhnutie prozápadného prezidenta Mila Djukanoviča bola obvinená ruská GRU.

Agenti GRU v Bulharsku

V rozmedzí februára a apríla 2014 priletelo podľa letových dát do Bulharska prinajmenšom šesť ďalších Rusov, ktorí boli neskôr označení za agentov vojenskej rozviedky. Bol medzi nimi aj Denis Sergejev, ktorého krycie meno bolo Sergej Fedotov. Sergejev pritom priletel v apríli do Burgasu s ďalším pravdepodobným agentom Jegorom Gordijenkom (krycie meno Georgij Gorškov). Ich prítomnosť v krajine sa zhodovala s dvoma náhlymi a záhadnými ochoreniami, ktoré medzi 28. aprílom a 4. májom takmer zabili obchodníka so zbraňami Emiljana Gebreva. Experti neskôr oznámili, že Gebrev bol otrávený rovnakou nervovo paralytickou látkou novičok ako o tri roky neskôr v anglickom Salisbury bývalý dvojitý agent Sergej Skripaľ.

Podľa médií v sklade vo Vrběticiach, ktorý v roku 2014 dvakrát explodoval, bola munícia patriaca Gebrevovi a možno mala smerovať na Ukrajinu. Gebrev tento týždeň podľa agentúry BGNES najprv poprel, že by vo vrbětickom sklade svoj tovar mal, navyše ktorý by mal byť určený pre Ukrajinu. Neskôr však pripustil, že časť munície mu vo Vrběticiach patrila.

Agenti GRU v Česku

Česká republika sa kvôli dôvodnému podozreniu na zapojenie príslušníkov ruskej tajnej služby do výbuchu skladu munície vo Vrběticiach v sobotu rozhodla vyhostiť 18 pracovníkov ruského veľvyslanectva. Polícia v tejto súvislosti vyhlásila pátranie po dvoch ruských občanoch, ktorí sa preukazovali cestovnými dokladmi na mená Alexander Petrov a Ruslan Boširov. Podľa fotografií i mien z pasov ide o rovnakých mužov, ktorí sú podozriví zo Skripaľovej otravy v Salisbury a ktorých investigatívne médiá označili za agentov GRU.