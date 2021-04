VIDEO z obrovského cvičenia Ruska na Kryme, ktoré desilo Západ: Nečakané oznámenie ministra obrany!

Zdroj: SITA/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Do cvičenia sa podľa ruského ministerstva obrany zapojili rôzne zložky armády, okrem iného tiež výsadkové vojsko či jednotky protivzdušnej obrany. Na manévre dorazil tiež ruský minister obrany Sergej Šojgu, ktorý na ne dohliadal. Kvôli cvičeniu Rusko už skôr uzavrelo časť námorného a dnes tiež vzdušného priestoru v Čiernom mori okolo Krymu. Proti tomu protestovala Ukrajina aj Spojené štáty.

Rusko sťahuje vojsko z Krymu aj z hraníc s Ukrajinou

"Považujem ciele týchto previerok pripravenosti za splnené," povedal Šojgu po tom, ako sledoval rozsiahle manévre na anektovanom polostrove Krym. Dodal, že nariadil jednotkám zúčastneným na cvičeniach, aby začali v piatok s návratom z Krymu a zo západnej hranice Ruska na svoje stále základne. "Jednotky preukázali svoje obranné schopnosti a ja som sa rozhodol, že cvičenia v Južnom a Západnom vojenskom okruhu ukončím," citovala ministra agentúra AP.

Presuny by sa mali dokončiť do 1. mája. Agentúry Reuters a AP uviedli, že z oznámenia nie je celkom jasné, či sa rozkaz na stiahnutie jednotiek týka všetkých vojakov, ktorých Moskva na Krym a juhozápad Ruska presunula. AP zároveň píše, že minister obrany nariadil ponechať niektoré zbrane na západe krajiny pre budúce vojenské cvičenie, ktoré by sa malo konať v tomto roku. Zostať majú vo vojenskom výcvikovom priestore Pogonovo vo Voronežskej oblasti, zhruba 160 kilometrov východne od ukrajinských hraníc.

Vojenské cvičenie je považované za najväčšie od roku 2014, keď Rusko anektovalo ukrajinský Krymský polostrov, a odvtedy, čo začalo podporovať separatistických povstalcov na východe Ukrajiny. Manévre sa tiež konali v období čoraz častejšieho porušovania prímeria na východe Ukrajiny a masívneho zhromažďovania ruských vojakov pri ukrajinských hraniciach, ktoré znepokojilo západné štáty.

Obavy z koncentrácie ruských vojenských síl

Koncentrácia ruských síl na Kryme je len časťou väčšieho rozmiestnenia ruských vojakov v oblasti, podotkla agentúra Reuters. Kyjev už dlhší čas bije na poplach kvôli zvyšovaniu počtu ruských vojakov pri hraniciach s Ukrajinou. Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba pred niekoľkými dňami uviedol, že Rusko bude mať čoskoro pri hraniciach s Ukrajinou viac ako 120-tisíc vojakov, a vyzval Západ, aby proti Rusku zaviedol nové sektorové sankcie.

Pentagón uviedol, že Rusko koncentrovalo v oblasti väčšie sily ako pred siedmimi rokmi. Šéf únijnej diplomacie Josep Borrell tento týždeň uviedol, že Rusko rozmiestnilo na Kryme a pri hraniciach Ukrajiny bezprecedentný počet viac ako 100-tisíc vojakov, kvôli čomu hrozí konflikt medzi oboma krajinami ďalšou eskaláciou. Šéfovia diplomacie únijných krajín Moskvu vyzvali k odvolaniu vojakov a zníženiu napätia na Ukrajine.

Situácia na východe Ukrajiny sa v poslednom čase vyostruje. Kyjev a proruskí separatisti na východe krajiny sa navzájom obviňujú z porušovania pokoja zbraní a čím ďalej častejších potýčok. Konflikt na východe Ukrajiny eskaloval potom, čo v Rusko v roku 2014 anektovalo Krym a podporilo ozbrojené povstanie proruských separatistov v Donbase. Západ odpovedal sankciami. Veľké boje na východe Ukrajiny utíchli po uzavretí mierových dohôd v Minsku vo februári 2015, ale až doteraz sa žiadne prímerie nepodarilo úplne udržať a politické riešenie konfliktu sa prakticky nepohlo z miesta.