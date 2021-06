Martin (32) išiel bojovať na Donbas za proruských separatistov: Dostal 20 rokov basy natvrdo!

"Obžalovaný je spoľahlivo usvedčovaný svojou korešpondenciou s radom priateľov, ktorú sám spísal a v ktorej opisuje svoje pôsobenie na východnej Ukrajine. (...) K odchodu bol zrejme motivovaný prianím začať niekde úplne znovu a tiež sympatiami, ktoré nepochybne cítil k proruským separatistom," uviedol predseda senátu pražského mestského súdu Jan Šott.

Za teroristický útok hrozí 12 až 20 rokov väzenia, Kantorovi sa ale sadzba zvýšila preto, že ho vykonal v prospech organizovanej zločineckej skupiny. Súd mu tak mohol dať trest v rozmedzí od 19 rokov a 4 mesiacov do 26 rokov a 8 mesiacov. Uložením dvadsaťročného väzenia vyhovel návrhu štátneho zástupcu. Šottov senát zohľadnil skutočnosť, že Kantorova činnosť primárne nesmerovala proti civilistom, ale proti ozbrojeným zložkám.

Výcvik na ostreľovača

Muž z Moravy odletel podľa rozsudku v júli 2015 z pražského Letiska Václava Havla so zámerom aktívne podporiť separatistické štruktúry v ozbrojenom konflikte proti vláde Ukrajiny. Najprv sa dostal do ruského Rostova na Done, odkiaľ odišiel na východnú Ukrajinu a nelegálne prekročil hranice do donbaskej oblasti.

V obžalobe stojí, že Kantor po svojom príchode podpísal ročnú zmluvu o službe v armáde Novoruska a že sa nechal vycvičiť za ostreľovača. Potom sa údajne zúčastnil bojových operácií. Dosiahol hodnosť seržanta a v septembri 2016 sa stal veliteľom družstva, načo "ako člen prieskumno-diverznej skupiny osobne uskutočňoval kladenie mín v oblasti pozdĺžnej čiary rozhraničovania a pascí z granátov". Podľa verdiktu si takto počínal najmenej do konca roka 2017, štátny zástupca Martin Bíly ale verí, že Kantor na Ukrajine pôsobí dodnes.

Správe o jeho smrti neuverili

Svedkovia z radov Kantorových priateľov vypovedali, že mal vzťah k zbraniam a že sa chcel naučiť rusky. Kantor s nimi neskôr komunikoval cez skype, posielal im svoje fotky vo vojenskom oblečení a spomenul, že prešiel výcvikom. V roku 2016 s nimi ale prerušil kontakt a kamarátom prišla správa, že je mŕtvy. Keď sa snažili získať na prevoz jeho telo, nepodarilo sa im s nikým spojiť. Jeden zo svedkov povedal, že správe neuveril. Dal ju do súvislosti s tým, že mu predtým Kantor hovoril, že jeho meno niekto prezradil úradom.

Obhajca predostrel svoju verziu

Kantorov právnik sa snažil vierohodnosť klientovej komunikácie s priateľmi spochybniť. Kantora označil s odvolaním sa na výpovede svedkov za "rozprávkára, ktorý si staval vzdušné zámky a mal tendenciu strhávať na seba pozornosť". Vojenské obleky a nášivky, v ktorých Kantor pózoval na fotografiách, sa podľa advokáta dajú legálne kúpiť v každom army shope. Právnik upozorňoval tiež na to, že "nie každý, kto sa nachádza v danej oblasti, je automaticky účastný činnosti niektorej z teroristických organizácií".

Donecká a Luhanská oblasť ležia na samom východe Ukrajiny. Pred konfliktom, ktorý vypukol na jar 2014, žilo v oboch oblastiach 6,6 milióna ľudí. Proruskí separatisti tam vyhlásili samozvané štáty, Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku. Ozbrojený konflikt si odvtedy vyžiadal tisíce mŕtvych. Ukrajina a Západ obviňujú z vojenskej podpory separatistov Rusko, Moskva to popiera. V poslednej dobe sa situácia na východe Ukrajiny znovu vyostrila.