Extrémny hazardér: VIDEO Vodič na mercedese sa otáčal na viacprúdovke a... to musíte vidieť!

Bolo šťastie, že do neho nikto nevrazil.

Zdroj: Mestská polícia Brno

BRNO - Nevydarená frajerina alebo podcenenie situácie? Odpoveď sa možno polícia dozvie po tom, čo vypočuje vodiča mercedesu, ktorý sa rozhodol otočiť na viacprúdovej ceste v Brne do protismeru. A to nie hocijako, ale vzal to asi nechtiac šmykom. Mal šťastie, že protiidúce autá stihli spomaliť po tom, čo mu nebezpečný manéver nevyšiel.