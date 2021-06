Mladík (21) ukradol linkový autobus: VIDEO Spôsobil vážnu nehodu, na políciu prišiel s mamou!

Krádež sa mladíkovi naozaj nevyplatila.

Zdroj: Polícia ČR

BRNO - Snom nejedného dieťaťa býva stať hasičom, policajtom, rušňovodičom či šoférom autobusu. A zdá sa, že niektorí sa tejto predstavy nechcú vzdať ani v dospelosti. Bohužiaľ, na to idú zlým spôsobom. Napríklad ako mladík, ktorý ukradol v Brne linkový autobus a odviezol sa s ním do Uherského Brodu. Po prespaní vo vozidle však na druhý deň s kolosom nabúral do iného auta a z miesta ušiel. Na stanicu sa napokon prišiel priznať v sprievode svojej matky. Na polícii sa ukázalo, že recidivista má pre autobusy očividne slabosť.