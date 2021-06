Mladík (25) našiel delostrelecký granát: FOTO To, čo s ním urobil, zaskočilo aj policajtov!

BRNO - Dvadsaťpäťročný muž v českom Znojme nevedel, čo má robiť s nájdeným delostreleckým granátom, odviezol ho teda v taške autom do Brna. Tam ho ukázal strážnikom. Ide o dokonalý príklad, ako sa nemá postupovať pri náleze nebezpečného predmetu.

Hliadku mestskej polície oslovil muž asi dve hodiny po polnoci v Brne na Mendlovom námestí. Roztvoril pred ňou nákupnú tašku a spýtal sa, čo s tým má robiť? "Strážnici nahliadli dovnútra a zistili, že muž prenáša centrom mesta veľmi zachovalý a pravdepodobne plne funkčný delostrelecký granát. Povedali mu preto, nech ho veľmi opatrne položí a odíde aj so svojimi dvoma známymi do bezpečnej vzdialenosti," uviedol hovorca brnianskych strážnikov Jakub Ghanem. Následne strážnici požiadali o príchod ďalšej hliadky mestskej polície, uzavreli priľahlý priestor a privolali policajného pyrotechnika. Špecialista granát odborne naložil a odviezol.

Zdroj: Mestská polícia Brno

"Keď si strážnici nechali od mladíka vysvetliť, ako sa v noci ocitol uprostred Brna s nebezpečným vojenským strelivom, vykreslil im svojím rozprávaním ťažko uveriteľný príbeh," uviedol Ghanem. Muž povedal, že granát našiel v noci v Znojme, a nevedel, čo si s ním má počať. Vložil ho teda do nákupnej tašky a nasadol s ním do auta. Vo vozidle navyše nebol sám, ale pozval svojich dvoch známych. Trojica sa s delostreleckým granátom v aute rozbehla do Brna, kde zaparkovala pri Mendlovom námestí. Veľmi vraj preto uvítala, že uvidela hliadku mestskej polície, ktorá priestranstvo práve kontrolovala.

Zdroj: Mestská polícia Brno

Podľa strážnikov by to presne takto vyzerať nemalo. S podobnými nálezmi by ľudia nemali vôbec manipulovať. Je vhodné odísť dostatočne ďaleko, varovať okolie a okamžite volať políciu.