Adept do reality šou: VIDEO Spitý mladík zápasil na ulici s betónovými blokmi, hotová tragikomédia!

BRNO - Vo štvrtok v noci sa opitý mladík postaral o zábavu nielen okoloidúcim, ale aj mestskej polícii v Brne, ktorá by však podobné počiny radšej oželela. V stave opitosti mu zjavne prišlo ako dobrý nápad najprv zápasiť s betónovými blokmi a potom sa zahrievať hádzaním fliaš či použiť lampu ako toaletu. Keďže sa nevedel zmestiť do kože, skončil v policajnej cele.

"Guráž si dodával aj rozkopáváním odpadkov. Pri zápolení so zábranami sa sám ocitol na zemi. Spravodlivý verdikt vniesli do hry strážnici, ktorí muža nechali neporiadok upratať a bloky vrátiť späť. Najprv súhlasil s pokutou, lenže keď ju mal podpísať, začal si rozopínať nohavice a strkal si do nich prepisovačku," znie farbistický opis incidentu v podaní brnianskej mestskej polície.

Zdroj: Mestská polícia Brno

Keďže mladík svoju agresivitu nevedel skrotiť, skončil v policajnej cele. Na konte má podozrenie zo štyroch priestupkov, k čomu ho pravdepodobne posmelilo 1,73 promile alkoholu v dychu.