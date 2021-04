Krajina je na pokraji katastrofy: Nezvládnutý boj s KORONAVÍRUSOM! Lekári opísali strašné dôsledky

Lekári bez hraníc vo štvrtok informovali, že ani po viac ako roku pandémie v Brazílii neexistuje efektívny, centralizovaný a koordinovaný zásah proti šíreniu covidu-19. Uplynulý týždeň na Brazíliu pripadlo 11% všetkých nakazených na svete a celkom 26,2% všetkých úmrtí spojených s touto chorobou. Priemerne v krajine každý deň ochorie 70-tisíc ľudí.

"Z diskusií o opatreniach v oblasti verejného zdravia sa v Brazílii stalo politické bojové pole," vysvetlil Christos Christou, medzinárodný prezident Lekárov bez hraníc. "Výsledkom je, že vedecky podložené opatrenia sú spájané s politickými názormi skôr ako s nutnosťou chrániť jednotlivca i celé komunity pred nákazou."

JIP v Porto Velho, brazílsky štát Rondonia. Zdroj: Lekári bez hraníc/Diego Baravelli

Podľa neho federálna vláda odmietla prijať fakticky podložené predpisy na ochranu verejného zdravia. Tamojších zdravotníkov nechala, aby sa starali o najvážnejšie prípady na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) a sami improvizovali, keď už žiadne voľné lôžka na oddeleniach nezostali. "Zem to uvrhlo do permanentného stavu smútku a brazílske zdravotníctvo to priviedlo na pokraj kolapsu," uviedol Christou.

Generálna riaditeľka Lekárov bez hraníc Meinie Nicolaiová tvrdí, že boj s covidom-19 sa musí začať v komunitách, nie na JIS. Je potrebné zabezpečiť zásoby kyslíka, sedatíva a osobné ochranné pomôcky. V komunitách treba upozorňovať na nosenie rúšok, dodržiavanie rozostupov, prísnu hygienu, obmedzenie pohybu a verejných aktivít.

Zdroj: SITA/AP Photo/Silvia Izquierdo

Nedostatok sedatív, forma mučenia

Epidemická situácia sa v Brazílii zhoršuje už niekoľko týždňov, zdravotnícky systém je na pokraji zrútenia a nemocnice v rade miest sú nútené vytvárať improvizované lôžka pre intenzívnu starostlivosť, pričom im často chýba okrem iného potrebné vybavenie. Na nedostatok potrebných liekov upozorňujú úrady v Rio de Janeiro a tiež v Sao Paule, kde vinia z nedostatku liekov federálnu vládu.

"Nikdy by som si nemyslel, že po dvadsiatich rokoch práce na jednotke intenzívnej starostlivosti zažijem niečo také," povedal agentúre Reuters lekár Aurea do Carmo Filho. "Použitie fyzického pripútania bez sedatív je zlý postup... Pacient je podrobený forme mučenia," dodal. Napojenie pacientov na pľúcne ventilátory je procedúra, pri ktorej je potrebné pacientom podať sedatíva, pretože telo sa môže prirodzene brániť.

Televízia O Globo v stredu informovala o prípadoch z Ria de Janeira, kde zdravotníci intubovali pacientov s nedostatkom sedatív a museli ich pripútať k lôžkam. Nemocnica Alberta Schweitzera uviedla, že jej dochádzajú tieto liečivá, ale používajú alternatívne prípravky a fyzické pripútanie pacientov zdravotníci používajú iba, ak ich predpíše lekár.

Nemocnice na pokraji kolapsu

Tímy Lekárov bez hraníc na vlastné oči videli umierať pacientov, ktorí by inak mali šancu žiť. "Skaza, ktorej boli Lekári bez hraníc svedkami najskôr v štáte Amazonas, sa čoskoro stala realitou skoro v celej krajine," hovorí Pierre Van Heddegem, krízový koordinátor zásahu Lekárov bez hraníc proti covidu-19 v Brazílii. Chýba plánovanie a koordinácia. "Nielenže tu umierajú pacienti bez prístupu k zdravotnej starostlivosti, ale zdravotníci už sú tiež vyčerpaní a nesú si so sebou vážne psychické a emocionálne traumy," upozorňuje Van Heddegom.

Zdroj: SITA/AP Photo/Andre Penner

Situáciu tiež zhoršuje nedostatok zdravotníckych profesionálov a obrovské množstvo dezinformácií. Aj tie základné opatrenia sú spolitizované a ľudia sa zdráhajú ich dodržiavať. Politici navyše hovoria o hydroxychlórochíne (antimalarikum) a ivermektíne (antiparazitikum) ako o všeliekoch a lekári ich predpisujú v rámci prevencie aj liečby covidu-19.

Zdroj: SITA/AP Photo/Silvia Izquierdo

Aspoň jednu dávku vakcíny zatiaľ dostalo približne 11% obyvateľov. Milióny životov v krajine i za jej hranicami tak ohrozuje vyše 90 mutácií vírusu, ktoré sa momentálne v krajine šíria. Od začiatku šírenia koronavírusu latinskoamerický štát, kde žije zhruba 212 miliónov obyvateľov, zaregistroval viac než 13,7 milióna prípadov infekcie a vyše 365-tisíc úmrtí. Viac zomrelých evidujú len Spojené štáty.