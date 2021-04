Na zázračný liek proti KORONAVÍRUSU už doplatil aj prezident: Takto si zavaril kvôli ivermektínu!

Podľa brazílskej tlače bolo video odstránené v rámci novej snahy platformy potierať videá, ktoré propagujú liečivá, ktorých účinok v prípade covidu-19 nebol preukázaný. Na záberoch Bolsonaro tvrdil, že pozná aspoň 200 ľudí, ktorí boli liečení použitím hydroxychlórochínu a ivermektínu, a nemuseli byť s covidom-19 hospitalizovaní. Pre Bolsonara je to prvýkrát, čo mu Youtube zmazal video.

Zdroj: SITA/AP Photo/Eraldo Peres

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) neexistuje dostatok dát, ktoré by preukázali prínos oboch látok v liečbe pacientov nakazených koronavírusom. Predstavitelia WHO varovali pred "nadužívaním nedokázaných liečebných terapií".

Za propagáciu liekov s neprokázanými účinkami kritizuje Bolsonara i opozícia. Tá chce v Senáte vytvoriť vyšetrovaciu komisiu s cieľom vyhodnotiť počínanie prezidenta počas epidémie. Bolsonaro dlho kritizoval nosenie rúšok či odmieta celoštátne plošné opatrenia proti šíreniu epidémie.

Zdroj: Getty Images

Brazília v posledných týždňoch zaznamenávala aj niekoľko tisíc úmrtí v súvislosti s covidom-19 denne. Krajina vykazuje 176 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov, čo je jedno z najvyšších čísel na svete. Najvyšší údaj podľa agentúry AFP vykazuje Česko, a síce 267 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov. Od začiatku epidémie sa v Brazílii, kde žije 212 miliónov ľudí, nákaza koronavírusom preukázala u takmer 14 miliónov ľudí, z ktorých 375-tisíc zomrelo. Počet mŕtvych je po Spojených štátoch druhý najvyšší na svete.

Najnovší kontroverzný výrok Bolsonara

Brazílsky prezident Jair Bolsonaro v utorok vyhlásil, že ľudia, ktorí by na budúci rok v prezidentských voľbách volili ľavicového exprezidenta Luiza Inácia Lulu da Silva, si "zaslúžia trpieť". Informovala o tom agentúra EFE. Bolsonaro už de facto začal volebnú kampaň, hoci Lula zatiaľ kandidatúru nepotvrdil.

"Národ, ktorý by volil takého chlapíka, si zaslúži trpieť," vyhlásil na adresu Lulu pred svojimi priaznivcami pri prezidentskom paláci Bolsonaro, ktorý opäť nemal rúško. Najvyšší súd minulý týždeň potvrdil zrušenie rozsudkov týkajúcich sa exprezidenta Lula. Ten strávil rok a pol vo väzení kvôli korupcii.