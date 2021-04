KORONAVÍRUS Pacient sa nakazil po dvoch dávkach vakcíny: Potvrdili u neho juhoafrický variant

"U nás je prvá plne očkovaná osoba infikovaná JAR variantom koronavírusu. Zatiaľ stredne ťažký priebeh, nie je to senior," tweetoval Marián Hajdúch. "Nie je to znepokojujúce, dalo sa to očakávať. Situáciu je ale treba dôsledne sledovať, najlepšie sekvenovaním vírusu u ľudí, ktorí ochoreli po očkovaní alebo po skôr prekonanej infekcii," povedal pre denník Právo Hajdúch. "Je potrebné čo najskôr zachytiť a dostať pod kontrolu vírusové varianty s potenciálom uniknúť kontrole navodenej imunitnou odpoveďou," dodal.

Podľa predsedu Českej vakcinologickej spoločnosti Romana Chlíbka nejde o nič prekvapujúce. "Môže sa to stať aj u existujúceho variantu koronavírusu. Sto percent ľudí nikdy nezíska ochranu aj napriek tomu, že dostali riadnu vakcínu," povedal Právu Chlíbek. "V ČR je už zhruba 0,5 percenta ľudí, ktorí ochoreli aj po druhej dávke vakcíny," uviedol.

"Pri tomto prípade ťažko povedať, či sa infekcia objavila práve preto, že ide o juhoafrickú mutáciu. Vieme a bojíme sa toho, že na nové varianty sú vakcíny menej účinné. Preto musíme strážiť, aby sa tieto mutácie u nás príliš nerozšírili, inak by muselo dôjsť k zmene očkovacie látky," dodal Chlíbek.