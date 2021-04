Na hranice USA s Mexikom sa v marci dostal rekordný počet maloletých migrantov

WASHINGTON - Počet nelegálnych migrantov zadržaných na hraniciach USA s Mexikom, sa v marci zvýšil o 70 percent na 172.331. Ide o najvyšší počet za posledných 15 rokov. Vyplýva to z najnovších údajov amerického Úradu colnej a hraničnej ochrany (CBP), zverejnených vo štvrtok, o ktorých informovala agentúra AFP.

Počet maloletých migrantov bez sprievodu, ktorých zadržali po prekročení hranice, sa v marci v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zdvojnásobil na 18.663, informoval CBP. Ďalších 227 detských migrantov sa do USA pokúsilo dostať cez oficiálne hraničné priechody. Takmer 104.000 osôb, väčšinou slobodných dospelých, ktoré prekročili hranice, americké úrady vyhostili naspäť do Mexika na základe protipandemických predpisov. Americká vláda však povolila pobyt maloletým migrantom bez sprievodu, ako aj rodinám s deťmi.

Väčšina migrantov pochádza zo susedného Mexika alebo zo stredoamerických štátov Salvádor, Guatemala a Honduras. Podľa CBP k južným hraniciam USA prichádzajú v stále väčších skupinách. Dôvodom hromadnej emigrácie sú narastajúce "násilie, prírodné katastrofy, potravinová neistota a chudoba" v týchto štátoch. "Nie je to nič nové. Počty prichádzajúcich (migrantov) sa zvyšujú od apríla 2020," uviedol šéf CBP Troy Miller.

Do stredy 7. apríla bolo zadržaných viac ako 20.000 detí migrantov bez sprievodu. Zatiaľ čo vláda pre ne hľadá väčšie priestory, mnohé sú umiestnené v dočasných záchytných strediskách či na vojenských základniach. Americký prezident Joe Biden nedávno odmietol kritiku, že by prílev nelegálnych migrantov na južných hraniciach Spojených štátov dosiahol kritickú úroveň. Nárast počtu migrantov smerujúcich do USA je podľa neho sezónnym javom, ktorý sa opakuje každý rok.