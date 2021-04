V Egypte sa nachádza šesť miliónov migrantov, tvrdí prezident Sísí

BERLÍN - V Egypte sa v súčasnosti nachádza približne šesť miliónov migrantov, ktorým však tamojšia vláda od septembra 2016 bráni v tom, aby sa vydali nelegálne na cestu do Európy. Uviedol to egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí pre sobotňajšie vydanie nemeckých novín Die Welt.

"Nežiadame za to od Európy žiadnu protislužbu. A ani len nepomýšľame na to, že by sme to využili na politický alebo ekonomický nátlak," citovala Sísího agentúra DPA. Riešenie migračnej situácie si však podľa egyptského lídra vyžaduje aj nové iniciatívy. "Samozrejme nemôžete prijať každého nelegálneho migranta," odkázal s návrhom, aby sa Európa "podieľala na regulácii legálnej migrácie". DPA v tejto súvislosti pripomína, že organizácie pomoci utečencom, ako aj niektoré krajiny pôvodu a tranzitu už dlho žiadajú, aby Európa sprístupnila migrantom väčšie zákonné možnosti legálneho prisťahovalectva.

Sísí okrem toho povedal, že Európa by mohla Egyptu, ktorý je s vyše 101 miliónmi obyvateľov najľudnatejšou krajinou arabského sveta, pomôcť s vytváraním ekonomických perspektív. Na pracovný trh sa tam totiž každoročne dostáva ďalší viac ako milión mladých ľudí. "Pracovné miesta by mohli vzniknúť, keby nám Európa pomohla budovať priemyselné odvetvia," zdôraznil.

Desať rokov po zosadení dlhoročného egyptského prezidenta Husního Mubaraka sa aktivisti v poslednom období sťažujú na zlú situáciu v oblasti ľudských práv v krajine, kde vláda pod vedením Sísího postupuje tvrdo voči kritikom a odporcom. Obhajcovia ľudských práv sú podľa nich svojvoľne zadržiavaní a mučení, pričom vo väzbe sa nachádzajú tisíce Egypťanov, dopĺňa DPA.