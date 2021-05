Žene sa pri ceste za lepším životom utopila dcérka (†1): Utečenci to nevzdávajú! Buď Európa alebo smrť

Aj táto rodina sa snaží dostať do Európy.

Zdroj: YouTube/africanews

TUNIS - Aminata Traouréová z Pobrežia Slonoviny už raz bola na ceste z Tuniska do Európy. Utopila sa pri tom jej pätnásťmesačná dcéra, sestra a neter. Napriek tomu to skúsi znova, pretože je presvedčená, že budúcnosť má jedine v Európe. Z Tuniska sa vlani vydalo na more nebývalé množstvo migrantov a tento trend trvá. Väčšina z utečencov nie sú Tunisania, napísala agentúra AFP.