VIDEO Putin v telefonáte s Merkelovou obvinil Kyjev z provokácií na východe Ukrajiny

"Konverzácia sa viedla okrem iného o zvýšenej prítomnosti ruskej armády v okolí východnej Ukrajiny. Kancelárka žiadala, aby bola táto zvýšená koncentrácia zmiernená s cieľom upokojiť situáciu," uviedla nemecká vláda podľa agentúry Reuters.

"Ruský prezident a nemecká kancelárka vyjadrili znepokojenie nad eskaláciou napätia na juhovýchode Ukrajiny," uviedol vo vyhlásení Kremeľ. "Vladimir Putin upriamil pozornosť na provokatívne akcie Kyjeva, ktorý v poslednej dobe zámerne zhoršuje situáciu na frontovej línii," dodal Kremeľ.

K telefonátu došlo v čase, keď sa v posledných týždňoch vyostril konflikt medzi proruskými separatistami a ukrajinskými silami a posilnenie ruských vojsk na hraniciach s Ukrajinou zvýšilo obavy z eskalácie konfliktu.

Poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau pricestoval vo štvrtok do Kyjeva na neplánovanú návštevu, počas ktorej bude diskutovať aj o vývoji situácie v Donbase. Vo štvrtok to na sociálnej sieti Twitter oznámil šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba. Informovala agentúra Ukrinform.

Pleased to welcome @RauZbigniew on his extraordinary visit to Kyiv. Important to enhance the Ukraine-Poland strategic partnership as Russia counties to elevate security threats for Ukraine, Europe & the Transatlantic community. Poland is our long-standing ally & trusted friend. pic.twitter.com/TJvQxDqJrk