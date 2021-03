Rusko si urobilo žarty z blokády v Sueze: VIDEO Kapitán pred uviaznutím nakreslil s loďou obrovský penis

Kontajnerová nákladná loď Ever Given s výtlakom viac ako 220-tisíc ton, jedna z najväčších na svete, ktorá sa plavila z Ázie do Rotterdamu, uviazla v noci z utorka na stredu na plytčine neďaleko mesta Suez, čím zablokovala všetku plavbu prieplavom.

Zdroj: TASR/Planet Labs Inc. via AP

Rosatom na svojom účte na twitteri v angličtine uviedol tri dôvody, prečo "považovať severnú trasu za životaschopnú alternatívu k Suezskému prieplavu":

Prvým z nich je skutočnosť, že ruská arktická trasa poskytuje "viac priestoru pre kreslenie originálnych obrázkov s pomocou vašich obrovských lodí". Toto tvrdenie sprevádza odkaz na článok, podľa ktorého kontajnerová loď svojím manévrovaním "nakreslila" na hladinu obraz mužských genitálií, než narazila na plytčinu.

Thread: reasons to consider Northern Sea Route as a viable alternative to the Suez Canal Route



1. Way more space to draw peculiar pictures using your giant ships https://t.co/SqcMmlC0K8 — Rosatom Global (@RosatomGlobal) March 25, 2021

Po druhé Rosatom sľúbil vyslať atómové ľadoborce na pomoc lodiam, ak by na severnej trase uviazli v ľade.

A konečne ruská jadrová agentúra na svoj účet tiež nahrala scénku z filmovej komédie, v ktorej hlavný hrdina uviazol vo vozíku v úzkom tuneli, pričom vozidlo s pomocou photoshopu zakryla lodná silueta. "Mohli by ste uviaznuť v Suezkom prieplave na celé dni," poznamenal k scénke Rosatom.

3. You might get stuck in the Suez Canal for days pic.twitter.com/Z6slwdyq53 — Rosatom Global (@RosatomGlobal) March 25, 2021

Čudné manévere kapitána

Zatiaľ nie je jasné, či nabehnutie na plytčinu spôsobil prudký náraz vetra, zlá viditeľnosť, technická porucha alebo ľudské zlyhanie. Prevádzkovateľom lode je taiwanská spoločnosť Evergreen Marine, ktorá oznámila, že príčinou incidentu bol silný vietor.

Ešte v deň havárie na seba loď upozornila iným pozoruhodným manévrom. Keď čakala na signál ku vstupu do Suezského prieplavu, vytvorila spočiatku zdanlivo nezmyselným manévrovaním úplne zreteľný obrazec. Kapitán nakreslil 400 metrov dlhým plavidlom obrazec, ktorý pripomína penis aj so semenníkmi. Na erotickú kresbu, ktorú odhalila simulácia dráhy pohybu lodi, upozornil na twitteri portál VesselFinder, ktorý sleduje pohyb lodí.

Hovorca prepravnej spoločnosti Bernhard Schulte Shipmanagement, ktorá loď Ever Given spravuje, nemeckému magazínu Der Spiegel povedal, že nie je ničím neobvyklým, keď lode čakajúce na vstupe "meandrujú dookola". Na otázku, prečo virtuálny obrazec pripomína mužský pohlavný orgán, hovorca podotkol, že ide pravdepodobne o "čistú náhodu".

Experti nevedia určiť, dokedy blokáda potrvá

Odblokovanie prieplavu môže podľa holandských expertov trvať "dni, dokonca týždne", poznamenala agentúra AFP a pripomenula, že globálne otepľovanie, ktorého dôsledkami trpí aj Rusko, má pre plavbu severnou trasou pozitívne dopady a otvára nové obchodné príležitosti na severe. Ruský prezident Vladimir Putin už dlho propaguje túto spojnicu medzi Pacifikom a Atlantikom ako kratšiu cestu medzi Áziou a Európou a konkurenta Suezskému prieplavu.

Suezský prieplav spája Stredozemné a Červené more a vlani ním preplávalo takmer 19-tisíc lodí, v priemere vyše 51 za deň. Cesta meria 193 kilometrov a slúži od roku 1869. Po vode zaručuje najrýchlejšie spojenie medzi Áziou a Európou, prechádza ňou 12 percent objemu tovaru, s ktorým sa vo svete obchoduje.