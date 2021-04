Ikonické FOTO z blokády Suezu: Identita odvážneho bagristu odhalená! Hrdina zohral kľúčový boj s kolosom

Hoci uvoľnenie lode Ever Given bolo medzinárodnou akciou, ku ktorej bolo potrebných množstvo nástrojov a prostriedkov, Abdalgavád a jeho bager zohrali kľúčovú úlohu. Snímky rýpadla, vyzerajúceho miniatúrne v porovnaní s kolosálnou loďou, dali podnet mnoha meme a internetovým vtipom.

pic.twitter.com/MR9dcGhNf2 — Classical Studies Memes for Hellenistic Teens (@CSMFHT) March 25, 2021

Z kabíny ale celá situácia vyzerala omnoho menej zábavne. Abdalgavád, ktorý jazdí s rýpadlom od vysokej školy, sa obával, že by sa loď mohla vychýliť zo svojej stabilizovanej polohy a bager zavaliť. "Keby sa naklonila na stranu, tak by to bol koniec môj i bagra," vysvetlil.

Abdullah Abdel-Gawad. A man in flip-flops with his clapped out digger. Bless. Uverejnil používateľ Michael Taylor Štvrtok 8. apríla 2021

O niečo neskôr dorazili na miesto ďalšie dva bagre, ale ich vodiči mali strach dať sa do práce, ktorú vykonával Abdalgavád. Namiesto toho sa pustili do odpratávania vykopanej zeminy. Chvíľami Abdalgavád dostával signál vysielačkou, aby sa s bagrom stiahol, zatiaľ čo sa remorkéry snažili uviaznuté plavidlo odtiahnuť. "Ale než som sa dostal do hĺbky piatich šiestich metrov, tak to bolo úplne bez šance," spresnil bagrista.

Zdroj: TASR/Suez Canal Authority via AP

Abdalgavád a jeho kolegovia počas krátkych páuz odpočívali v neďalekých domčekoch, využívaných inak pracovníkmi pohraničnej stráže. Väčšinou spali len tri hodiny denne, raz dokonca len jednu hodinu.

Zdroj: SITA/©Maxar Technologies via AP

Keď sa potom k neúnavnému vodičovi bagra dostali mene reagujúce na situáciu v Suezkom prieplave, začal mať pocit, že si z toho všetci robia len srandu. To bola podľa jeho slov chvíľa, kedy sa rozhodol, že to zvládne. Vo štvrtok 25. marca prišlo na miesto plávajúce rýpadlo s názvom Mašhúr. Úlohou Abdalgaváda bolo odstrániť kamene a piesok spod provy lode, zatiaľ čo Mašhúr uvoľňoval naplaveniny z dna kanála. Spoločným úsilím sa nakoniec podarilo uviaznutého obra 29. marca uvoľniť. Bagrista aj jeho kolegovia v tej chvíli padali únavou. Keď ale Abdalgavád videl, ako loď odplávala, cítil obrovský pocit zadosťučinenia.

Ľutuje však, že pozvanie na ďakovný ceremoniál pre tých, ktorí prispeli k vyslobodzovaniu lode, dostal len hodinu pred začiatkom, a nemohol sa ho tak zúčastniť. "Ľudia zo správy Suezského kanálu sa poplieskavali po chrbte, akú skvelú prácu odviedli. Ale bez vodiča bagra by tam tá loď ešte bola," uzavrel Abdalgavád.