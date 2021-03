Vystrašená matka nesmela byť s vážne chorým synčekom kvôli COVIDU: Dojímavé FOTO z nemocnice!

V Taliansku sa šíri obrázok z detskej nemocnice Salesi v meste Ancona. Ukazuje sedemmesačného Mattea v posteli na jednotke intenzívnej starostlivosti, ako ho sestra v celotelovom ochrannom obleku nežne drží a hladí. Roberta Ferranteová, matka dieťaťa, to uverejnila s láskavým uznaním za prácu ošetrovateľského personálu v zložitom období pandémie koronavírusu.

„Táto nádherná fotografia je symbolom ochranného objatia môjho dieťaťa,“ napísala Ferranteová. Opisuje svoje posledné týždne, ako trpela, pretože nemohla vidieť svoje choré dieťa a nemohla sa o neho sama postarať. Malý Matteo bol prijatý do nemocnice začiatkom marca pre črevné ťažkosti. Čo Ferranteová v tej chvíli nevedela: Ona aj Matteo boli infikovaní koronavírusom.

Bolo to peklo

Matteo urgentne potreboval operáciu čreva - ale Roberta Ferranteová ani jej manžel nesmeli vstúpiť do nemocnice. „Nemohla som byť s ním,“ píše matka. Pracovníci ju ubezpečili: „Postaráme sa o vášho syna, nemusíte sa báť,“ povedala jej zdravotná sestra.

Ošetrujúci lekár stále volal, aby informoval matku o stave jej dieťaťa. Pre ňu, ktorá čakala na telefonáty doma, to bolo „peklo“. Matteo bol na jednotke intenzívnej starostlivosti. „Nenecháme vášho syna samého, kým sa opäť nebude mať dobre,“ znela správa s obrázkom, ktorý Ferranteová dostala v dňoch po operácii.

Ilustračné foto Zdroj: pixabay.com

Matteo je späť doma

Stav Mattea sa postupne zlepšoval, pokračuje matka v rozprávaní. Po týždni malého chlapčeka presunuli do obyčajnej nemocničnej izby. Pretože obaja mali stále pozitívny test na vírus, miestnosť bola izolovaná. "Matteo bol plný hadičiek. Takto to pokračovalo ďalšie tri dni. Zamestnanci vošli do miestnosti iba preto, aby skontrolovali to najnutnejšie.“

Tieto týždne budú pre matku bolestnou spomienkou. Už pôrod v auguste bol ťažkým obdobím, píše. Kvôli protikoronavírusovým obmedzeniam porodila dieťa bez prítomnosti svojho manžela. Cíti však vďačnosť za to, že už je po všetkom. Matteo bol medzitým prepustený z nemocnice.