Nebezpečný zlozvyk sa mu stal takmer osudným: Muž si hrýzol nechty, mohol zomrieť

Obhrýzanie nechtov je nepekný zlozvyk.

Zdroj: Getty Images

EDINBURGH - Ohrýzanie nechtov je nielen dosť nepekný, ale je to aj nebezpečný zlozvyk. Istý Škót to musel zažiť na vlastnej koži. To, čo Karen Peat oznámil na Facebooku o jeho známom, nie je pekné. Obrázky sú všetko iné ako atraktívne. Príspevok by však nemal potešiť, ale zachrániť ostatných pred jeho osudom.