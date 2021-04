Svedectvo z I. línie: Umierajúci popierači COVIDU svoj prístup oľutovali, na smrť sa nedá zvyknúť

VIDEO Slováci opísali svoju skúsenosť s takzvaným dlhodobým covidom

Vilém (22), ktorý vychováva dve deti, stojí od vypuknutia pandémie v prvej línii. Dlhodobo ťahá aj osemnásť 12-hodinový zmien do mesiaca. „Osobný život prakticky nijaký nie je. S rodinou sa reálne vidím dve hodiny denne. V decembri sa mi narodil syn, na ktorého vôbec nemám čas. Bývam vyčerpaný a nie som schopný vnímať tie pozitívne vnemy, ktoré so sebou takáto udalosť nesie. Žena Markéta je sama doma s malým a starším pätnásťmesačným synom. Aj pre ňu je to ťažké. Je zdravotná sestra a veľmi mi pomáha tým, keď s ňou hovorím o svojej práci. Má porozumenie,“ povedal českému Blesku Vilém.

10 dní, 10 úmrtí

Pandémia covidu-19, bohužiaľ, zmenila aj prístup k hospitalizovaným pacientom. „Ideme ako roboti, nie je žiadny priestor na ich psychickú stránku. Vymýšľame všetky možné kombinácie, aby sme ich telá znova naštartovali. Táto tretia vlna je najhoršia. Za desať dní zomrelo desať ľudí. Ja som bol pri štyroch a dvoch resuscitáciách. Pacient vyzerá nádejne, odrazu však nastane dramatický zlom,“ skonštatoval zdravotník s tým, že koronavírus berie životy aj mladším pacientom. „Covid je zradný, zákerný. Umierali aj mladšie ročníky, u ktorých by ste to vôbec nečakali. Pred pár dňami napríklad odišiel muž, u ktorého CT ukázalo, že mu pľúca fungovali len z piatich percent. Prirovnal by som to k štvrtému stupňu rakoviny,“ priblížil.

Ilustračné foto Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

„Čo sa pacientov týka, odpadá aj tá zmyslová stránka. Sme v náročnom oblečení a máme minimálne tri vrstvy rukavíc. Pre nás zdravotníkov sú ruky nesmierne dôležité, nielen pre vlastný cit pri práci. Teraz sa nemôžeme pacienta dotknúť, objať ho,“ uviedol Vilém.

Popierači covidu svoj prístup v nemocnici oľutovali

Zdravotníka štve prístup niektorých ľudí. „Sme na pokraji síl. Potom prídeme domov a v televízii sa pozeráme, ako niekto stále hovorí, že je to všetko vymyslené divadlo. To umocňuje našu frustráciu. Už som sa stretol s pacientami, ktorí boli popierači covidu, a keď sa s nimi lúčila rodina, veľmi ľutovali, že toto ochorenie zľahčovali,“ prezradil Vilém.

Ilustračné foto Zdroj: TASR/AFP

Covidová infekcia berie životy aj pacientom, ktorí prišli do nemocnice po svojich, čiže ich stav nebol hneď kritický. „Snažím sa to nejako vstrebať, ale kontakt so smrťou je najhorší a nedá sa naň zvyknúť,“ podotkol zdravotník. Na ARO púšťajú rodiny k umierajúcim, aby sa rozlúčili.

„Veľmi to prežívam s nimi a boli situácie, kedy som sa nevyhol slzám. Obzvlášť sa nás dotkne, keď zomrie príbuzný kolegu. Už sme mali sedenie s klinickým psychológom. Bolo prospešné a dúfam, že nebolo posledné,“ dodal na záver Vilém.