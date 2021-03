KORONAVÍRUS Nové ohnisko juhoafrickej mutácie v Česku: Nákaza na letisku? Pátra sa po kontaktoch!

PRAHA/LIBEREC - Šesť pracovníkov colnej správy z českého Liberecka má potvrdenú nákazlivejšiu, takzvanú juhoafrickú mutáciu covidu-19. Zrejme sa nakazili pri kontrole na letisku v Prahe. Hovorkyňa Generálneho riaditeľstva ciel Hana Prudičová dnes uviedla, že to však nie je možné. Spresnila tiež, že nakazení sú dvaja colníci a štyria civilní zamestnanci.

"Colná správa odmieta, že by mohlo byť spájané s tou letiskovou kontrolou, ktorá sa uskutočnila v rámci výcviku psov 27. februára. Colník, u ktorého je nákaza touto mutáciou preukázaná, nepracoval na mieste so vzorkami. A boli tiež dodržané všetky bezpečnostné opatrenia, to znamená ochranné obleky, dvoje rukavice, štíty, respirátory," uviedla Prudičová.

Nákaza juhoafrickou mutáciou sa u colníka podľa nej prejavila 8. marca, o tri dni skôr u jednej civilnej zamestnankyne. "Psovodi, ktorí viac ako pol roka pracujú s tými vzorkami, tak sú testovaní s negatívnymi výsledkami, to isté platí pre psov. Nedávno prešli aj zdravotnou kontrolou a sú tiež negatívni," dodala.

Zdroj: TASR

Podľa hovorkyne žiadny konkrétny zdroj nákazy nebol potvrdený. Server hlidacipes.org, ktorý o nákaze na letisku napísal, ale vychádza z informácií od libereckého krajského hygienika Vladimíra Valentu. Colníci na letisku kontrolovali na konci februára účastníka zájazdu do Zanzibaru, u ktorého bola juhoafrická mutácia koronavírusu neskôr potvrdená.

"V rámci skríningu mutácií, ktorý v Libereckom kraji vykonávame, bol detekovaný pracovník štátnej správy bez cestovnej anamnézy. Jeho spoluzamestnanci kynológovia a psy pracujú na letisku Václava Havla. Zhodou okolností 'testovali' turistov zo Zanzibaru a medzi nimi bol aj uvedený pacient," vyjadril sa pre server Valenta.

Zdroj: thinkstock.com

Hygienici odhalili ďalších 11 pozitívnych kontaktov v rodinách colníkov. V jednom prípade sa cez rodinného príslušníka nakazili tiež traja pracovníci jednej libereckej firmy. "Všetky tieto osoby sú pozitívne na susp. juhoafrickú mutáciu. Pokračuje vyhľadávanie ďalších kontaktov pozitívnych a hromadný odber kontaktov na pracovisku," dodal Valenta.

Server tiež uviedol, že o možnom výskyte na pražskom letisku bola informovaná hlavná hygienička a centrálny riadiaci tím.