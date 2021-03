Šokujúce zistenie výskumníkov! Starší ľudia sú po prekonaní KORONAVÍRUSU stále v ohrození

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

KODAŇ - Starším ľuďom nad 65 rokov hrozí vyššie riziko opätovnej nákazy koronavírusom, a to aj napriek tomu, že väčšina ľudí, ktorí ochorenie COVID-19 prekoná, si dokáže vybudovať niekoľkomesačnú imunitu pred ďalším infikovaním. Vyplýva to z dánskej štúdie zverejnenej v utorok v odbornom časopise The Lancet.