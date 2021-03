Vedci varujú pred smrteľnejšou mutáciou: Môže vymazať pokrok v liečbe KORONAVÍRUSU!

Čerstvé závery nadväzujú na inú britskú štúdiu publikovanú minulý týždeň, podľa ktorej sú mŕtvych o desiatky percent viac, keď sa ľudia nakazia mutáciou B.1.1.7 v porovnaní s rovnakým počtom pacientov s inými variantmi vírusu. Podľa skorších analýz sa pritom britská mutácia dokáže oproti tým predchádzajúcim aj výrazne rýchlejšie šíriť.

Svoje tvrdenie o vyššej úmrtnosti tím z LSHTM opiera o dáta z viac ako dvoch miliónoch prípadov nákazy a necelých 17.500 úmrtiach zaznamenaných v Anglicku od vlaňajšieho septembra do polovice tohto februára, kedy sa B.1.1.7 v oblasti rýchlo rozšíril. "Porovnávame iba úmrtnosť u ľudí žijúcich v rovnakej samosprávnej oblasti, ktorí boli testovaní v rovnaký deň, aby sme zohľadnili výkyvy v intenzite testovania a tlaku na nemocnice," vysvetľoval na twitteri postup jeden z autorov štúdie Nicholas Davies.

Our paper “Increased mortality in community-tested cases of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7” is in Nature today. We find that B.1.1.7, the UK coronavirus variant identified in late 2020, is associated with 55% higher COVID-19 mortality than other lineages. https://t.co/sU8N9u4v7G 1/16 pic.twitter.com/Jv9790BBYi