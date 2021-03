Guvernér štátu New York v problémoch: Mal obťažovať aj ďalšiu ženu, on obvinenia odmieta

Guvernér štátu New York Andrew Cuomo

Zdroj: SITA/AP Photo/John Minchillo

NEW YORK - Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo, ktorý je vyšetrovaný pre sexuálne obťažovanie, čelí novým obvineniam, a to z nevhodných dotykov voči svojej zamestnankyni. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na miestne médiá.