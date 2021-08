Výsledky vyšetrovania hovoria jasne: Guvernér New Yorku sexuálne obťažoval viacero žien

Andrew Cuomo

Zdroj: SITA/AP Photo/Richard Drew, File

NEW YORK - Z výsledkov vyšetrovania vyplýva, že guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo sexuálne obťažoval viacero súčasných a bývalých štátnych zamestnankýň. Oznámila to v utorok generálna prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová, informuje agentúra AP.