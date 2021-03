Guvernér Cuomo rázne odmieta odstúpiť: Kritikov žiada vyčkať na nové dôkazy o nevine

NEW YORK - Guvernér štátu New York Andrew Cuomo v piatok vyhlásil, že zo svojej funkcie neodstúpi. Cuomo čelí obvineniam zo sexuálneho obťažovania a tiež spochybňovaniu správnosti postupu, akým jeho úrad pristúpil k boju s pandémiou vyvolanou koronavírusom SARS-CoV-2.

Ako informovala agentúra AP, dlhoročný guvernér štátu New York vylúčil v piatok pred novinármi svoju demisiu, pričom trval na tom, že neurobil, čo sa mu pripisuje. Svojich kritikov požiadal, aby vyčkali, kým vyjdú najavo nové fakty. Guvernér odmietol odstúpiť z funkcie už minulý týždeň, odvtedy sa však s ním súvisiaca kríza vystupňovala.

Voči 63-ročnému Cuomovi sa tento týždeň začalo formálne vyšetrovanie s cieľom preskúmať výpovede šiestich žien, ktoré tvrdia, že ich sexuálne obťažoval alebo sa ich nevhodne dotýkal. Na Cuomov odchod z funkcie tlačia poslanci jeho Demokratickej strany i viacerí republikánski poslanci v štáte New York. Deklarovali, že Cuomo "stratil dôveru verejnosti" a v období, keď je to najviac potrebné, je "neschopný".

Predseda dolnej komory Kongresu štátu New York, Carl Heastie, vo štvrtok oznámil, že poveril justičný výbor, aby začal vyšetrovanie v súvislosti s možným impeachmentom Cuoma. V Kongrese štátu New York majú prevahu demokrati. Výbor bude mať podľa Heastieho právomoc vypočúvať svedkov, požadovať dokumenty na nahliadnutie a vyhodnocovať dôkazy.

Termín "impeachment" označuje žalobu, ktorú podáva zákonodarné zhromaždenie (parlament) na vysokopostavených štátnych predstaviteľov a môže ich týmto mechanizmom aj odvolať. Na schválenie impeachmentu v New Yorku je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov v Snemovni reprezentantov miestneho Kongresu. Následne ho musí potvrdiť horná komora, kde je potrebná dvojtretinová väčšina. Agentúra AP pripomenula, že Cuomo má v pláne uchádzať sa na budúci rok o znovuzvolenie do funkcie guvernéra štátu New York, v ktorom pre tento úrad neexistuje nijaké obmedzenie stanovujúce maximálny počet mandátov.