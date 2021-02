KORONAVÍRUS Šok pre celú EÚ: AstraZeneca dodá v druhom štvrťroku takmer o polovicu menej vakcín

Vakcína od spoločnosti AstraZeneca

Zdroj: SITA/AP/Liselotte Sabroe/Ritzau

BRUSEL - Firma AstraZeneca v druhom štvrťroku 2021 dodá do EÚ menej ako polovicu sľúbených dávok vakcín proti novému koronavírusu. Pre agentúru Reuters to v utorok potvrdil nemenovaný predstaviteľ z prostredia EÚ, ktorý je priamo zapojený do interných rokovaní s touto britsko-švédskou farmaceutickou spoločnosťou.