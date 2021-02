Tragický koniec zimnej zábavy: FOTO S otcom staval iglu, chlapca (†7) pochovala masa snehu

ZÜRICH - Deti sú nadšené, keď im rodičia venujú čas a podieľajú sa s nimi na nejakej hre. Občas sa však končí tak, ako by si nikto neprial ani v najhoršom sne. Vo Švajčiarsku zomrel sedemročný chlapec, na ktorého sa zrútilo iglu. Stavbu zo snehových kvádrov vytvoril spolu so svojím otcom, ktorému sa podarilo vyslobodiť.

Nešťastie sa odohralo v utorok predpoludním v obci Tarasp vo východošvajčiarskom kantóne Graubünden. Otcovi, ktorý sa vo chvíli zrútenia konštrukcie hotovej stavby nachádzal vnútri so synom, sa podarilo spod masy snehu dostať von a s pomocou privolaných osôb po 15 minútach dieťa vyslobodiť. To však napriek snahe o resuscitáciu zomrelo po leteckom prevoze do nemocnice. Zomrelo bez toho, aby ešte nadobudlo vedomie.

Zdroj: Kantonspolizei Graubünden

Prípad vyšetruje polícia, rodina zosnulého dieťaťa je v starostlivosti psychológov. Podľa portálu blick.ch pracoval otec so synom na iglu celé dni a stavba dosiahla impozantné rozmery s priemerom štyri metre.