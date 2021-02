Kuriózna záchrana: VIDEO Polícia v Berlíne vyháňala deti zo zamrznutého jazera vrtuľníkom

Podľa nemeckého denníka Bild policajný vrtuľník bol nasadený už v piatok nad jazerom Müggelsee. Mnohí si spočiatku mysleli, že ide o záchrannú akciu, ale potom bolo počuť výzvy: "Pozor, pozor, toto je policajný vrtuľník, ste v nebezpečenstve. Ľad vás nemusí udržať, choďte na breh. Pekný večer." Návštevníci sa riadili pokynmi a o pár minút bola plocha prázdna.

V sobotu vrtuľník letel nielen nad Müggelsee, ale neskôr krúžil aj nad Rummelsburger Bucht, Weißensee či Schlachtensee. Cieľom bolo varovať ľudí, ktorí sa prišli na jazero vyšantiť. Napriek tomu, že v Nemecku vládnu mínusové teploty, ľad stále nemusí byť všade dostatočne silný, aby uniesol také množstvo turistov. Navyše slnečné lúče a vodné prúdy môžu spôsobiť, že aj na prvý pohľad pevný ľad bude krehký a nestabilný.

Nie všetkým sa však takýto policajný zásah pozdával. Na Twitteri sa objavilo video, ktoré spustilo búrlivú diskusiu. Jeden z užívateľov napísal, že to bolo bezohľadné a nezodpovedné. Ľudia síce nemali chodiť na ľad, lebo je to nebezpečné, ale uprostred vrtuľníkom vyvolanej snehovej búrky a kúskov ľadu sa ocitli aj malé deti „Nezodpovedné, mali by ste vedieť, že vibrácie z vrtuľníka môžu lámať ľad. To bol ten najnevhodnejší spôsob záchrany ľudí," domnieva sa rozhorčený Berlínčan.

Reckless and and irresponsible from @polizeiberlin at Weißensee today. Yes, people should be off the ice if it's unsafe. But there were small children in the middle of that storm of snow and ice chips. Most didn't even know the police wanted them off before this turned up pic.twitter.com/gzn96KdhP8